Ab 17 Uhr verfügbar: Flight Simulator startet heute für Xbox Series X

Ein Jahr nach seinem PC-Release startet der Microsoft Flight Simulator heute auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Series S durch. Ab 17 Uhr deutscher Zeit erhalten Spieler ihre Starterlaubnis. Die Flugsimulation ist dabei auch Teil der Gaming-Flatrate Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, Einzelkauf und anstehende Updates

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Seit seiner Neuauflage im August 2020 gilt der Flight Simulator als eines der beliebtesten Spiele der Xbox Game Studios und als Erfolgsgarant für den Xbox Game Pass. Bisher stand der grafisch anspruchsvolle Flugsimulator nur für Windows-PCs bereit und verlangte hier nach einem performanten Gaming-System, vor allem wenn die virtuelle Welt in hoher 4K-Auflösung dargestellt werden sollte. Mit dem heutigen Sim Update 5 macht Microsoft nicht nur den Weg frei für deutlich niedrigere Anforderungen an PCs, sondern auch für den Release der Konsolen-Version für die Xbox Series X und Series S.Wie bereits im Vorfeld angekündigt, wird der Flight Simulator ab 17 Uhr deutscher Zeit über den Microsoft Store der Xbox-Konsolen freigeschaltet, der bereits jetzt über einen Preload mit einer Größe von über 90 GB verfügt. Mitglieder des Xbox Game Pass können sich das Spiel innerhalb ihrer Flatrate "kostenlos" herunterladen und spielen, solange das monatlich circa 10 Euro teure Gaming-Abo aktiv ist. Im Einzelkauf schlagen die verschiedenen Editionen (Standard, Deluxe und Premium Deluxe) bekanntlich mit mindestens 69,99 Euro und mit bis zu 120 Euro zu Buche.Abschließend gehen aus der aktualisierten Development Roadmap die nächsten Schritte hervor, in denen Microsoft und das Asobo Studio seine Hobbypiloten mit weiteren Updates beliefert. Unter anderem wird mit dem Aviat Huskey A-1C am 5. August ein neues Propellerflugzeug vorgestellt, während am 26. August das nächste World Update 6 ansteht. Letzteres sorgt für eine Grafikpolitur der Landschaften, Städte und Sehenswürdigkeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sämtliche World- und Sim-Updates sind dabei kostenlos zum Download erhältlich.