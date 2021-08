Apples neues Magic Keyboard mit Touch ID jetzt auch einzeln zu haben

Apple startet jetzt das mit den neuen iMacs präsentierte Zubehör auch für den Einzelverkauf. So kann man sich jetzt auch ein Keyboard mit Touch ID für einen anderen Mac kaufen - das Ganze ist aber nicht billig und hat einen Haken.

Drei Magic Keyboards

Bei der Vorstellung des M1-iMac wurde nicht nur Apples neuer All-in-One-Computer vorgestellt, sondern auch das überarbeitete Zubehör. Dazu gehört neben der neuen Magic Mouse auch das Magic Keyboard, welches seither auch Touch ID unterstützt. Das gab es zuvor für die Apple Desktop-Rechner nicht. Mac-Nutzer mit einem M1-MacBook, die die Tastatur zum Beispiel in Verbindung mit einem zweiten Monitor nutzen wollten, mussten in die Röhre schauen - sie konnten bislang das überarbeitete Zubehör nicht einzeln erwerben. Doch nun startet der Einzelverkauf (via Mobiflip ).Die neuen Keyboards sind bisher zumindest nur in Weiß erhältlich. Wer einen neuen iMac kauft, bekommt hingegen die Tastatur in der Farbe des iMacs.Die Preise sind mit 159 Euro für das Magic Keyboard mit Touch ID, beziehungsweise 185 Euro für das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock selbst für Apple verhältnismäßig hoch. Zum Vergleich: Das große Keyboard mit Ziffernblock kostet regulär 135 Euro. Als drittes neues Keyboard gibt es ansonsten noch das Magic Keyboard ohne den Fingerabdrucksensor für 109 Euro. Die überarbeitete Magic Mouse ist nun für 85 Euro zu haben.Einen Haken gibt es aber: Auch wenn schon ältere MacBook Pro-Geräte selbst Touch ID unterstützen, schreibt Apple, dass das neue Zubehör nur in Verbindung mit einem M1-Mac nutzbar ist. Das gilt für alle neuen Tastaturen mit Touch ID. Zudem wird MacOS 11.4 oder neuer vorausgesetzt. Die Version ohne Touch ID und die Mouse lassen sich auch mit älteren Macs sowie mit dem iPad nutzen.