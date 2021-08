Erste offizielle Hinweise auf Apple Watch Series 7, MacBook Pro & Co.

Apple geht seiner Pflicht nach und meldet die Produktion und Einfuhr neuer Geräte vor der eurasischen Wirtschaftskommission. Aus den Anmeldungen gehen die ersten offiziellen Hinweise auf die Apple Watch Series 7 mit WatchOS 8 und neue MacBook Pro-Modelle hervor.

Neue MacBooks und Apple Watch-Modelle scheinen für September gesetzt

Im Vorfeld der Präsentation neuer Produkte sind Hersteller wie Apple verpflichtet, die Einfuhr von technischen Geräten in den eurasischen Raum vorab bei der Eurasian Economic Commission (EEC) anzumelden. Nur so ist ein späterer Vertrieb in Ländern wie Russland, Armenien, Weißrussland (Belarus) oder Kasachstan möglich. Findig wurde dabei der französische Blog Consomac , der in der EEC-Datenbank auf Apples Anmeldungen gestoßen ist. Aus den hinterlegten Produktnummern lassen sich zumindest die ersten offiziellen Angaben zu neuen Produkten herauslesen.Vor allem die beiden "Codenamen" A2442 und A2485 könnten auf die neuen MacBook Pro-Modelle mit 14 bzw. 16 Zoll großen Mini-LED-Displays und dem neuen Apple M1X-Chip hindeuten. Die Masse an weiteren angemeldeten Mac-Produkten scheint sich hingegen nur auf die Auslieferung mit dem neuen Betriebssystem MacOS Monterey zu konzentrieren. Hinsichtlich der möglichen technischen Ausstattung lassen sich aus den Datenbankeinträgen allerdings keine Rückschlüsse ziehen, weshalb man hier weiterhin auf die Gerüchteküche angewiesen ist.Ähnliche Informationen liegen der eurasischen Wirtschaftskommission zur neuen Apple Watch Series 7 vor. Die Rede ist hier von den Modellnummern A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 und A2478. Namentlich ist zudem die Verbindung zur neuen WatchOS 8-Software ersichtlich. Aktuell gehen Analysten davon aus, dass Apple seiner Smartwatch in diesem Jahr eine optische Frischzellenkur spendieren könnte, um mit einem flacheren Design näher an den Look des aktuellen iPad- und iPhone 13-Lineups heranzurücken. Für letzteres liegen der EEC scheinbar noch keine Anmeldungen vor.