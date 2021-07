Update: Microsoft schließt aktiv ausgenutzte Schwachstelle in Edge

Microsoft hat ein weiteres Sicherheitsupdate für den Edge-Browser auf Chromium-Basis herausgegeben. Es handelt sich um das reguläre Security-Update für den Monat Juli und behebt eine Schwachstelle, von denen Microsoft weiß, dass sie aktiv ausgenutzt wird.

Aktiv ausgenutzte Schwachstelle bekannt

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Wer unter Windows 10 den neuen Microsoft Edge nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Die jeweils neueste Version gibt es ansonsten auch im WinFuture-Downloadcenter und am Ende dieses Beitrags verlinkt. Über die einzelnen Änderungen für Edge ist aber wenig bekannt - das liegt daran, dass Microsoft außer den Benachrichtigungen für die einzelnen sicherheitsrelevanten Änderungen derzeit keine ausführlichen Veröffentlichungs-Notizen mit beifügt. Stattdessen kann man aber bei Google eine Übersicht einsehen und die CVE-Artikel in der Edge-Update-Historie nachverfolgen.Bei Microsoft heißt es zum Update: "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 91.0.864.71) veröffentlicht, der die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts enthält. Dieses Update enthält die Sicherheitslücke CVE-2021-30563, die vom Chromium-Team als 'Exploit in the wild' gemeldet wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Sicherheitsaktualisierung ."In dem zitierten Sicherheits-Leitfaden findet man Details zu den Schwachstellen. Details zu den Sicherheitslücken sind außerdem bei Google im Chromium-Blog zu finden.Google schreibt dort auch, dass ein Exploit für die Sicherheitslücke CVE-2021-30563 im Umlauf ist und bittet daher alle Nutzer, schnell zu aktualisieren. Das Edge-Update bringt in der neuesten Version alle entsprechenden Änderungen. Google hatte das Update ebenfalls vor Kurzem auf den Weg gebracht . Acht sicherheitsrelevante Schwachstellen wurden an Google gemeldet und behoben. Microsoft hat einen Teil der Sicherheitslücken schon in der allgemeinen Update-Historie im Update-Katalog mit aufgeführt.