Edge bekommt weitere Verbesserungen für die "schlafenden Tabs"

Microsoft Edge bietet ab sofort in der Canary-Version Einblicke in die Energieeinsparungen bei schlafenden Tabs. Damit verbessert die Vorab-Version des Webbrowsers die Features für die schlafenden Tabs noch weiter.

Tabs in Ruhezustand versetzen, um PC-Ressourcen zu sparen

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Das berichtet das Online-Magazin ONMST und zitiert dabei einen Reddit-Nutzer, der die Änderungen in dem Canary-Build von Edge entdeckt hat. Microsoft nimmt dabei einige Verbesserungen an der Funktion "schlafende Tabs" im Edge-Browser vor. So kann man in der Vorab-Version eine Hochrechnung anzeigen lassen, die die geschätzten Energieeinsparungen mit durch die schlafenden Tabs anzeigt. Es handelt sich dabei um einen Annäherungswert.Die Funktion "schlafende Tabs" wurde bereits im vergangenen Jahr in Edge eingeführt. Nutzer können so inaktive Tabs, die ansonsten weiter im Hintergrund geöffnet bleiben, in den Ruhezustand versetzen, um PC-Ressourcen zu sparen. Diese Funktion wurde entwickelt, um eine geringere / verbesserte CPU-Auslastung, eine längere Akkulaufzeit und ein schnelleres Browsing-Erlebnis zu gewährleisten.Wie effektiv das aber geht, wurde bisher nicht deutlich für den Nutzer. Man hat zwar eine Anzeige, die besagt, dass der Tab inaktiv ist und man durch Ressourcen spart - was das aber konkret bedeutet, wurde bisher gar nicht klar gezeigt. Derzeit zeigt die Tab-Vorschau in Edge nur den Sleep-Modus an.Das dürfte sich aber schon bald ändern, wenn Microsoft die jetzt im Test befindlichen geschätzten Einsparungen ebenfalls in der Tab-Vorschau für den schlafenden Tab mit anzeigt. ONMST glaubt, das diese Änderungen auch dazu beitragen werden, dass mehr Nutzer auf Edge umsteigen, das Microsoft eine gute Arbeit beim Umsetzen solcher neuen Features macht. Die Änderungen sind bisher nur in den neuesten Canary-Builds von Edge verfügbar. Es könnte noch eine Weile dauern, bis das Update seinen Weg in die fertige Version findet.