Startschuss für TSMC-Fabrik: Apple-Chips ab 2024 "Made in USA"

Chip-Produzent TSCM will ab dem Jahr 2024 in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona mit einer zweiten Fabrik in den USA die Chip-Produktion aufnehmen. Nun ist der Startschuss für den Bau gefallen - wie es heißt, wird der Apple M-Chip vor Ort als "Made in USA"-Produkt gefertigt.

"Made in USA"-Prozessor für Apple im Gespräch

Mark Liu, Chairman der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - kurz TSMC - hat bestätigt, dass sein Unternehmen plant, ab dem Jahr 2024 in einem neuen US-Werk Prozessoren im 5-Nanometer-Prozess zu bauen. Gerüchte dazu und Informationen zu ersten Planungen gab es schon länger, nun wurde ganz offiziell der Startschuss für die Fabrik nahe der Stadt Phoenix bestätigt. Das berichtet das Online-Magazin Heise TSMC investiert rund 12 Milliarden Dollar für den neuen Standort. Dort sollen Auftragsarbeiten vor allem für die drei Großkunden Apple, Nvidia und Qualcomm entstehen. Einzelheiten sind dazu noch nicht bekannt. Klar ist aber: Wenn TSMC die Produktion in Phoenix aufnimmt, startet damit auch Apples eigener "Made in USA"-Prozessor. Apple arbeitet derzeit an den Nachfolge-Chips für den Apple M1 und für den A14-Chip, also für die SoCs für iPhone , iPad und Mac.TSMC ist aktuell der größte Auftragsfertiger im Bereich Halbleiter. Besonders getrieben durch die Pandemie versucht der Konzern nun, seine Fertigung viel stärker als zuvor global umzuverteilen - die Lockdowns im asiatischen Raum hatten TSMC einen Strich durch die ursprünglichen Fertigungsquoten gemacht. Gefertigt wird derzeit mit den größten Kapazitäten in Taiwan und China, doch das hat sich jetzt als Nachteil erwiesen. Laut Mark Liu versucht man nun verstärkt, eine bessere Versorgungssicherheit zu bieten. Das umfasst auch die Fertigung in den USA für Apple und in Deutschland für die hier ansässige Automobilindustrie.