Mal nicht Asien: TSMC investiert groß in "kleines" Werk in den USA

Der taiwanische Chiphersteller TSMC wird in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Dollar in den Aufbau einer eigenen Produktion in den USA investieren. Bisher ist das Unternehmen vor allem in Asien präsent.

Produktionsstart 2024

Siehe auch:

TSMC

Für TSMC ist der Schritt allerdings folgerichtig: Nahezu alle großen Technologie-Unternehmen der USA gehören zu den Auftraggebern. Und es deutet sich an, dass sogar Intel zukünftig zumindest einen Teil seiner Produkte von dem taiwanischen Konzern fertigen lassen wird. Da kann es von Vorteil sein, wenn man in den USA auch über eigene Produktionsanlagen verfügt und nicht sämtliche Auftragsarbeiten erst über den Pazifik transportieren muss.Als Standort hat das Unternehmen den Bundesstaat Arizona auserkoren. Im kommenden Jahr sollen die ersten 3,5 Milliarden Dollar in das Projekt fließen. Der Betrag wurde vom Auf­sichts­rat jetzt freigegeben . In den darauffolgenden Jahren werden allerdings noch wei­te­re Investitionen nötig sein. Insgesamt wird der Bau der Fertigungsanlage dann vo­raus­sicht­lich um die 12 Milliarden Dollar kosten.Das Werk wird von Beginn an mit der Pro­zess­tech­nik für die Lithographie mit extrem-ul­tra­vio­let­tem Licht (EUV) ausgestattet. Diese er­mög­licht es dann, hier auch die aktuell fort­schritt­lichs­ten Designs auf 5-Nanometer-Basis zu produzieren. Diese Technologie wird beim ge­plan­ten Produktionsstart im Jahr 2024 al­ler­dings nicht mehr den High End-Bereich bilden.Trotzdem der hohen Investitionskosten wird die neue Fabrik auch sonst nicht zu den Spitzen-Standorten des Auftragsfertigers gehören. In Asien betreibt dieser weitaus mächtigere Anlagen. So soll das Werk für die monatliche Verarbeitung von 20.000 Chips ausgelegt sein. Die Top-Fabriken in Asien können mit einer Kapazität von 100.000 Wafern weitaus größere Mengen schultern. Das zeigt allerdings auch, welche Investitionen die neuesten Chipfabriken zu amortisieren haben. Für einzelne Hersteller ist so etwas kaum noch zu schultern und nur noch die großen Auftragsfertiger sind in der Lage, die extrem teuren Anlagen so auszulasten, dass sie sich irgendwann bezahlt machen.