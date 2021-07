NASA erfolgreich: Weltraumteleskop Hubble nimmt Arbeit wieder auf

Manöver gelungen: Die US-Raumfahrtbehörde NASA meldet, dass sie erfolgreich das Weltraumteleskop Hubble reaktivieren konnte. Hubble konnte gerettet werden und hat schon eine neue Entdeckung an die Erde gemeldet.

Schon Ende Juni hatten wir berichtet , das es neue Probleme bei dem sich mittlerweile über 30 Jahre im Einsatz befindlichen Weltraumteleskop Hubble gibt. Nachdem erste Reparaturversuche fehlgeschlagen waren, setzte die NASA ihre ganze Hoffnung in ein Backup-System, welches über ein Jahrzehnt nicht in Betrieb war und neu hochgefahren werden musste. Nun meldet die NASA, dass alles hervorragend gelaufen sei - Hubble ist wieder "online".Hubble hatte sich Mitte Juni abgeschaltet. Danach hatte die NASA versucht - ähnlich wie schon im Jahr 2008 - einen Wechsel auf eine Backup-Hardware auszuführen, um das Teleskop nicht zu verlieren. Diese Arbeiten waren kompliziert und zogen sich hin. Man musste vor allem nach dem erfolgten Neustart alle Systeme neu kalibrieren, was viel Zeit kostete.Am 17. Juli war es dann wieder so weit. Die NASA hat bestätigt, dass man die wissenschaftlichen Instrumente des Hubble-Weltraumteleskops wieder in Betrieb genommen hat. Die Sammlung von wissenschaftlichen Daten wird nun wieder aufgenommen, hieß es in einer Ankündigung Hubble hat nach der erfolgreichen Reaktivierung sogar schon eine neue spannende Entdeckung zur Erde gesendet . Es handelt sich dabei um einen laut NASA "wiederentdeckten" Sternhaufen namens NGC 6380. Dieser Star-Cluster wurde ursprünglich im Jahr 1826 von James Dunlop entdeckt, und er nannte ihn damals "Dun 538". Acht Jahre später, 1834, wurde er unabhängig davon von John Herschel wiederentdeckt und H 3688 getauft. Heute wird dieser Sternhaufen in den gängigen Katalogen als Kugelsternhaufen erkannt und einfach als NGC 6380 bezeichnet und ist rund 35.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.