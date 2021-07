Apple Deutschland "verrät" M1-MacBook Pro mit 16 Zoll

Durch einen Zufall wurde ein interessanter Verweis auf eine M1-Chip-Variante vom MacBook Pro mit 16 Zoll entdeckt. Die deutsche Apple-Webseite listet das Profi-Gerät mit dem Hinweis "jetzt mit dem neuen Apple M1-Chip" auf - doch diese Variante gibt es (noch) gar nicht.

Gerücht mit wenig neuen Hinweisen

Warteschleife seit Monaten

Erst vor Kurzem gab es einen interessanten Insider-Bericht, nach dem Apple an dem M2-Chip für das MacBook Air und an der M1X-CPU für das MacBook Pro arbeitet. Jetzt folgt durch einen Leser-Hinweis von Flo`s Weblog die Erwähnung des M1-Modells des großen 16 Zoll MacBook Pro. Laut der deutschen Webseite taucht auf der Konfigurationsseite für das große MacBook Pro der M1-Chip für den Mac auf. Auf der Auswahlseite selbst steht zwar zunächst nur der Intel Core i7- und der i9-Prozessor zur Wahl, der Beschreibungstext für die URL spricht aber auch von einem M1-Chip.Florian rätselt nun, ob es sich dabei um einen Fehler in dem Beschreibungstext handelt - was natürlich gut sein könnte. Allerdings ist man einen solchen Fauxpas von Apple nicht gewohnt. Das Gerücht über ein 16 Zoll MacBook Pro - und mehr als ein Gerücht ist es derzeit nicht - haben auch die bekannten Apple-Blogs in den USA aufgenommen und versucht dazu mehr zu recherchieren. Weitere Hinweise auf einen kurz bevorstehenden Start für das M1-MacBook Pro mit 16 Zoll gibt es aber nicht.So oder so - Apple arbeitet an weiteren M1-Modellen beziehungsweise an dessen Nachfolger, der bisher in den Medien M1X genannt wird. Apple selbst schweigt wie immer über Neuentwicklungen.Unverständlich ist für viele Nutzer, dass der Wechsel auf die Apple-eigenen Chips sich bei den Mac-Modellen weiterhin so stark hinzieht. Der erste Rechner mit M1-Chip kam dabei schon Ende 2020 mit dem 13 Zoll MacBook Pro, den MacBook Air-Modellen und dem Mac mini auf dem Markt. Auch in diesen Kategorien gibt es aber weiterhin Intel-Prozessoren im Angebot, beispielsweise beim MacBook Pro mit 2,0 GHz Quad-Core Intel Core i5- oder i7-Prozessor.