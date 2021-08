Produktions- oder Designfehler? Plötzliche Risse beim MacBook-Display

Das ist ein Problem, mit dem man wohl nicht rechnete: Apple-Nutzer melden plötzlich gehäufte Risse in ihren neuen M1-MacBook Pros und MacBook Airs. Die Ursache ist noch nicht klar. In einigen Fällen tauschte Apple die Geräte bereits kostenlos aus.

Noch keine offizielle Stellungnahme von Apple

Da bahnt sich wohl das nächste große Austauschprogramm bei Apple an: Wie das US-Magazin 9to5Mac berichtet, haben sie in den vergangenen Wochen vermehrte Meldungen von Nutzern erhalten, deren neues MacBook plötzlich einen Riss durch das Display bekam. Demnach sind es keine "Unfall"-Geräte, die diese Probleme aufweisen - sie wurden ganz ordnungsgemäß genutzt und sind nicht gefallen oder ähnliches.Dennoch zeigt sich unerwartet ein Riss quer über das Display, meist nicht geradlinig, sondern vom oberen Rand bei der Kamera ausgehend nach unten schlängelnd. Auch Risse seitlich sind bekannt. Es könnte sich dabei um Spannungsrisse handeln.Der Verdacht liegt dabei nah, dass es ein Produktionsfehler ist, vielleicht sogar eine Designschwäche. Im letzteren Fall würde es alle neuen Geräte betreffen, ansonsten geht es um Chargen, die den Fehler aufweisen. In den diversen Apple-Foren gibt es zu den Problemen einen regen Austausch, es scheint sich nicht um einzelne Fälle zu handeln. Dabei wird natürlich diskutiert, woran es liegen mag, und viele MacBook-Besitzer glauben, dass der Rahmen das Display nicht gut genug schützt und es so vermehrt zu kaputten Displays kommen muss.Bisher ist von Apple noch nichts von einem derartigen Problem zu hören. In der Vergangenheit berichteten wir des öfteren zunächst über gehäufte Nutzermeldungen, dann über ein entsprechendes Austauschprogramm von Apple.Laut 9to5Mac gibt es bei den Betroffenen ganz unterschiedliches Feedback von Apple. Einige haben anstandslos eine kostenlose Reparatur erhalten, andere Nutzer berichteten, dass sie für den Schaden selbst zahlen mussten.