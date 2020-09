AirPod-Konkurrenz & was für die Nase: Bei Bose gibt es Neues zu hören

Bei Bose ist heute Neuvorstellungen-Tag: Mit den QuietComfort Earbuds und Sport Earbuds tritt man in den hart umkämpften Markt der kabel­losen Kopfhörer im Stil des Branchenprimus Apple AirPods ein. Darüber hinaus wird die Idee der Audio-Brillen deutlich ausgebaut.

Mit QuietComfort Earbuds und Sport Earbuds gegen die AirPods Pro

Crazy Brillen mit neuen Rahmen

Audio-Brillen bei Saturn günstiger

Wie so häufig kann Apple mit den AirPods und AirPods Pro ein ganzes Marktsegment dominieren, kampflos wollen andere Hersteller aber nicht aufgeben. Sehr spät startet jetzt Bose mit der bekannten QuietComfort-Marke den Angriff auf die kleinen Hightech-Ohrstöpsel. Die Bose QuietComfort Earbuds bieten dabei elf Stufen von Geräuschunter­drückung und halten ohne Ladung rund sechs Stunden durch. In 15 Minuten können zwei Stunden Laufzeit nachgeladen werden. Das Transportetui mit Ladefunktion bietet unterwegs Strom für weitere 12 Stunden.Bose legt großen Wert darauf zu betonen, dass man mit den patentierten "StayHear Max"-Ohreinsätzen einen guten Tragekomfort bei perfekter Abschirmung des Gehörgangs bieten kann. Wie bei anderen Produkten sind die Oberflächen der Kopfhörer für die Steuerung von Funktionen berührungsempfindlich. IPX4 bescheinigt Schutz vor Spritzwasser und Staub. Die Verbindung nehmen die Kopfhörer mit Bluetooth 5.1 auf, Bose spricht von einer optimalen Reichweite von bis zu 9 Metern. Die Bose QuietComfort Earbuds gehen für 272,90 in den Markt, die Vorbestellung startet heute, die Lieferung erfolgt ab 5. Oktober.Mit den Sport Earbuds bietet man hier sozusagen die abgespeckte Version der kabellosen Kopfhörer ohne aktive Geräuschunterdrückung. Außerdem schrumpft die Laufzeit hier um eine Stunde, mit dem Transportetui können zehn Stunden nachgeladen werden. Dafür werden die Kopfhörer mit 194,91 auch deutlich günstiger angeboten. Der Vorverkauf der Bose Sport Earbuds startet sofort und die Lieferung erfolgt ab dem 5. Oktober.Heute baut Bose außerdem die Idee der Audio-Brillengestelle "Frames" weiter aus. Hier werden laut Hersteller "Gespräche, Musik und andere Inhalte scheinbar in einer Audioblase isoliert, und sind so allein für den Träger hörbar". Dies geschieht über ein Audiosystem mit zwei Lautsprechern, das im Bügel Platz findet. Die neuen Modelle sollen hier "voller und klarer" als die Vorgängermodelle klingen. Dank neuem Mikrofonsystem mit Richtmikrofon­charakteristik sollen auch Aufnahmen deutlich besser gelingen. Für diese technischen Upgrades nimmt man 50 Gramm Mehrgewicht in Kauf.Das Spitzenmodell Tempo verspricht mit 22-mm-Breitbandlautsprechern das beste Audio-Erlebnis und hält mit 8 Stunden Laufzeit am längsten durch. Die beiden anderen Modelle bieten hier 16-mm-Lautsprecher und sollen für 5,5 Stunden laufen. Preislich macht Bose hier - zu unserer Verwunderung - keinen Unterschied: Alle Modelle können ab sofort für 272,90 Euro erstanden werden.