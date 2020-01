Über 100 Standorte: Bose zieht sich aus dem Einzelhandel zurück

Der Audio-Spezialist Bose stellt in vielen Regionen die eigenen Aktivitäten im Einzelhandel ein. Eigene Laden-Geschäfte und Shop-in-Shop-Bereiche in verschiedenen großen Märkten werden verschwinden, was mehrere hundert Menschen den Job kosten wird.

Asien bleibt

Bose

Bose hatte im Jahr 1993 seine erste eigene Filiale im Einzelhandel eröffnet. Seitdem hat sich einiges getan und das Unternehmen zeigt an diversen Standorten in Nordamerika, Europa, Japan und Australien Präsenz im Einzelhandel. Doch das wird nun bald vorbei sein. Während andere Marken noch daran arbeiten, ihre Offline-Präsenz auszubauen, hat Bose den weitgehenden Rückzug beschlossen.Das Unternehmen begründet den Schritt damit, dass Kopfhörer, Lautsprecher und andere Produkte zu einem überwiegenden Anteil im E-Commerce gekauft werden. Daher lohnt es sich kaum noch, im stationären Einzelhandel präsent zu sein. Hier dürften die Mieten und Gehälter für die Beschäftigten letztlich mehr kosten, als durch Verkäufe wieder eingespielt wird - zumal Bose zwar eine große Marke ist, die Margen bei Hardware aber trotzdem nicht gerade auf höchstem Niveau liegen.Dies gilt natürlich auch für viele andere Unternehmen. Die Offline-Präsenzen haben allerdings nicht nur die Aufgabe, sich rein über die Verkäufe zu rechnen. Sie erfüllen auch eine wichtige Aufgabe im Marketing, sind also quasi in erster Linie Werbe-Veranstaltungen. Hier gilt es natürlich abzuschätzen, ob der Reklame-Effekt für den Hersteller überwiegt.In den genannten Regionen war Bose an insgesamt 119 Standorten präsent. Binnen der kommenden Monate werden diese Aktivitäten eingestellt. Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, werde man aber in anderen Märkten weiterhin mit dem Einzelhandel arbeiten. Das betrifft beispielsweise China, Indien, Südostasien, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.