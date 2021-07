Comdirect: Kunden bekamen Kontoauszüge fremder Menschen zu sehen

Nutzer der Commerzbank-Tochter Comdirect konnten gestern eine interessante bzw. bedenkliche Entdeckung machen. Denn es gab technische Probleme und einigen Nutzern wurden die Kontoauszüge anderer Kunden angezeigt. Das Problem bestand offenbar mehrere Stunden lang.

Mittlerweile ist diese Datenpanne zwar behoben, gestern konnten aber Comdirect-Kunden für gleich mehrere Stunden Kontoauszüge anderer Personen abrufen. Wie T-Online berichtet, bekamen all jene, die sich den Kontoverlauf der letzten 30 Tage anzeigen ließen, eine Datei zum Download angeboten. Das ist auch ein ganz normaler Vorgang, die Überraschung gab es allerdings dann, wenn man diese Datei geöffnet hat, da die Datenbanken offenbar "verrutscht" sind und die falschen Kontoinformationen den jeweiligen Personen zugeordnet wurden.Es gab zumindest Glück im Unglück, denn der Name der Person war nicht angegeben. Die Kontobewegungen waren aber ansonsten "komplett", man konnte also einsehen, was auf dem Girokonto passiert, aber auch Kreditkarten und Börsentransaktionen.Allerdings heißt es, dass man mit etwas Aufwand anhand der Überweisungen herausfinden hätte können, zu wem diese gehören. Eine Sorge um die Guthaben selbst ist indes unbegründet, Überweisungen oder ähnliches konnten anhand dieser Daten natürlich nicht getätigt werden.Comdirect hat sich gestern zu dieser Panne geäußert und auch näher erklärt, was passiert ist: "In bestimmten Konstellationen konnte es heute kurzzeitig zu einem Problem mit der Umsatz-CSV-Exportfunktion kommen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Dafür haben wir vorübergehend die Umsatzanzeige deaktiviert. Danke für die Geduld und euer Verständnis!"Es ist nicht das erste Mal, dass Comdirect mit so einer oder ähnlichen Datenpanne zu kämpfen hat: Bereits 2016 gab es einen ähnlichen Fehler, auch damals war es möglich, Kontobewegungen anderer Kunden einzusehen.