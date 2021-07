WLAN-Stabilität: Neues Labor-Update für FritzBox 6591 & 6660 Cable

Das Berliner IT-Unternehmen AVM stellt neue Labor-Updates seines Fritz­OS 7.27 für die beiden Kabel-Internet-Router FritzBox 6591 Cable und 6660 Cable zum Download bereit. Verbesserungen werden vorrangig in der System- und WLAN-Stabilität vorgenommen.

Details zum Labor von Fritz!OS 7.27-89647/89648

System Verbesserung: Systemstabilität

WLAN Verbesserung: WLAN Stabilität verbessert

Verbesserung: RADAR-Erkennung verbessert

Behoben: WLAN nach Änderung der SSID während der DFS-Wartezeit wieder funktional

Besitzer der FritzBox 6591 Cable und FritzBox 6660 Cable können die Firmware der Router ab sofort auf die Labor-Versionen (Beta) von FritzOS 7.27-89647 respektive 7.27-89648 aktualisieren. Die offiziellen Patch-Notes sind dabei jedoch überschaubar. Während die Systemstabilität auf beiden Geräten optimiert werden soll, profitiert die FritzBox 6660 Cable zusätzlich von Verbesserungen der WLAN-Stabilität und der Radar-Erkennung.Letztere kümmert sich um den automatischen Wechsel in einen besseren WLAN-Kanal, sollten Radaraktivitäten von Wetterdiensten, der Flugsicherung oder des Militärs in der Umgebung festgestellt werden.Bekanntlich stehen weiterhin alle Vorteile und Funktionen des aktuellen Fritz!OS 7.27 auch während der Laborphase bereit. Dazu zählen die verbesserte Priorisierung von Computern beim Internetzugang, neue Features in Kombination mit Fritz!Fon-Modellen, Smart-Home-Gadgets wie den Geräten Fritz!DECT 500 und Fritz!DECT 440 sowie Updates für das integrierte Faxgerät der FritzBox-Router. Das neue Labor-Update für die FritzBox 6591 Cable und FritzBox 6660 Cable kann wahlweise über das Browser-Interface der Router oder über die AVM Support-Webseite heruntergeladen werden.Da es sich hierbei um eine Testversion der neuen Firmware handelt, empfehlen wir vorab ein Backup der persönlichen Einstellungen anzufertigen. Eine passende Sicherungsdatei kann im Bereich System -> Sicherheit erstellt werden.