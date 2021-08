Neues Fritz-Labor-Update: Feinschliff für die Kabel-Router

Vom Netzwerk-Spezialisten AVM gibt es eine weitere Beta-Version im Rahmen des Labor-Programms für die FritzBox 6591 Cable und 6660 Cable. Besitzer dieser Router können sich vermutlich in Kürze über die finale Version freuen.

Weitere Verbesserungen in FritzOS 7.27-90277 System: Verbesserung - Stabilität angehoben

Verbesserung - Diverse kleinere Optimierungen

AVM hat ein weiteres Update für das experimentelle Labor-Programm für FritzOS 7.28 für die beiden Kabel-Router FritzBox 6591 und 6660 bereitgestellt. Ein Großteil der AVM-Geräte haben dabei bereits das fertige Update erhalten und auch für die Kabel-Modelle sieht es so aus, als ob es nicht mehr lange bis zur finalen Freigabe an alle Besitzer dauern wird. Die neue Labor-Version hat nur noch sehr wenige Änderungen, AVM scheint beim Feinschliff der Beta angekommen zu sein. Laut den Release-Notes gibt es eine Reihe an Verbesserungen.Besitzer einer FritzBox 6660 Cable können sich jetzt die Version 07.27-90277 laden, für die FritzBox 6591 Cable steht Version 07.27-90272 bereit. Die Updates bekommt man als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta von der AVM-Website . Es wird erwartet, dass die Beta-Tests nun bald fertig sind. Es könnte dementsprechend schon bald losgehen mit dem fertigen Update für alle Nutzer der Geräte. Das letzte Update für die Kabel-Router gab es im Übrigen im Juni.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendung von Feature-Vorschlägen ist willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.