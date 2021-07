Windows Update behindert Sicherheitsupdates für Azure Virtual Desktop

Microsoft hat ein neues Problem für Windows 10 bestätigt. Es ist allerdings ein recht spezielles Problem und betrifft laut den ersten Erkenntnissen nur Windows 10 Version 1909 für Unternehmen. Der Konzern arbeitet an der Fehlerbehebung.

Microsoft schreibt:

"Wir untersuchen ein Problem, bei dem Geräte mit Windows 10 Enterprise Multi-Session, Version 1909 möglicherweise nicht in der Lage sind, Updates nach Mai 2021 herunterzuladen", schreibt Microsoft im Windows Health Dashboard.

"Dies wird in der Einstellungen-App unter der Einstellung 'Windows Update' beobachtet, die die Meldung 'Sie sind auf dem neuesten Stand' anzeigt, auch wenn keine Updates später als Mai 2021 installiert wurden."

Das bekannte Problem betrifft sowohl Client- (Windows 10 Enterprise Multisession, Version 1909) als auch Server-Plattformen (Windows Server Multisession, Version 1909).

Verfügbare Workarounds

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazin Bleeping Computer hervor. Microsoft hat demnach in der sogenannten "Release Health"-Dokumentation einen neuen Fehler bestätigt, der in Verbindung mit Windows 10 Version 1909 und Azure Virtual Desktops aufgetaucht ist. Nutzer können aufgrund eines Fehlers in der Windows Update-Funktion derzeit keine automatischen Sicherheitsupdates für Azure Virtual Desktops erhalten. Richtig problemtisch wird das allerdings, da Windows dennoch anzeigt, dass der Rechner auf dem neuesten Stand ist.Das Problem hindert Azure Virtual Desktops-Geräte daran, aktuelle Sicherheitsupdates über die Windows Server Update Services (WSUS) herunterzuladen und zu installieren, sodass nur der Weg über die manuelle Installation bleibt. Microsoft arbeitet derzeit an der Behebung dieses Fehlers und wird in einer der nächsten Windows-Versionen ein Update zur Behebung des Fehlers veröffentlichen.Bis ein Fix für dieses Problem verfügbar ist, bietet Microsoft zwei Workarounds an, die es Kunden ermöglichen, monatliche Sicherheitsupdates auf Azure Virtual Desktops-Systemen über WSUS anzuwenden. Die erste erfordert die Bereitstellung aktueller Images, einschließlich aller Azure Marketplace-Sicherheitsupdates auf betroffenen Geräten. Der zweite Ansatz, der erforderlich ist, wenn die Neuverteilung von Images keine Option ist, erfordert, dass Sicherheitsupdates aus dem Microsoft Update Catalog heruntergeladen und manuell auf den Geräten installiert werden."Sie können diese Updates aus dem Microsoft Update Catalog als Microsoft Update (.msu)-Dateien herunterladen und sie mit Ihrer Verwaltungslösung bereitstellen", erklärt Microsoft und weiter: "Diese Downloads sind Microsoft Update (.msu)-Dateien. Sie können diese Dateien nun zu Ihrem Endpunktverwaltungssystem hinzufügen und auf Geräten mit Windows 10 Enterprise oder Education, Version 1909, bereitstellen." Das Windows-Team arbeitet an einer Lösung, die man in Kürze per Update verteilen will.