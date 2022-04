Neue Details zum Microsoft Surface Laptop Go 2 durchgesickert

Schon vor einigen Wochen gab es einen Ausblick auf das, was Microsoft als "Updates" für das Surface Laptop Go plant. Jetzt stehen ein paar neue Informationen zur Verfügung - das Surface Laptop Go 2 soll demnach eine neue Farbe erhalten und ein CPU-Upgrade.

Vorstellung schon bald?

Microsoft

Das geht aus einem neuen Bericht von Windows Central hervor. Demnach bereitet Microsoft derzeit ein Update seines günstigsten Laptops der Surface-Reihe vor. Das Surface Laptop Go 2 mit dem Codenamen "Zuma" soll im Juni dieses Jahres in den Handel kommen - es sind laut den Gerüchten also nur noch wenige Wochen bis zum Start. Das Surface Laptop Go ist ein eher einfaches und dafür besonders erschwingliches Notebook von Microsoft. Wer mehr Schreibarbeit, E-Mail und Internet-Surfen damit erledigen will, ist genau richtig.Microsoft hat laut den neuen Berichten nun vor, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis auch beim Surface Laptop Go 2 in den Vordergrund zu stellen. Die neue Generation soll daher vieles bei der Hardware vom ersten Modell weiterführen und im Grunde nur ein Prozessor-Upgrade erhalten.Microsoft will die Hardware mit neueren Intel Core i5-Prozessoren der elften Generation auffrischen. Das aktuelle Modell verwendet Intel Core i5-CPUs der zehnten Generation. Zudem gibt es laut dem Online-Magazin eine neue Farbe, die "Sage", also "Salbei" heißt. Aktuell kann man zwischen den drei Farbtönen Platinum, Ice Blue und Sandstone wählen.Windows Central zufolge wird das Surface Laptop Go 2 ansonsten nicht viele Änderungen mit sich bringen. Preis und Ausstattungs-Optionen sollen gleich bleiben, wobei das Basismodell mit 64 GB eMMC-Speicher gepaart mit 4 GB RAM daherkommt. Den Fingerabdrucksensor in der Einschalttaste soll es auch weiterhin nur bei den teureren Modellen geben. Erwartet wird laut dem Medienbericht außerdem, dass Microsoft das Surface Laptop Go 2 in den kommenden zwei Monaten ankündigt.