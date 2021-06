Nintendo Switch Pro: Vorstellung der neuen Konsole in dieser Woche?

Neuen Leaks zufolge soll eine aktualisierte Variante der Hybrid-Konsole Nintendo Switch (Pro) bereits in dieser Woche präsentiert werden. Im Vorfeld der virtuellen E3 2021 und einer möglichen Nintendo Direct ist sogar von einem Start der Vorbestellung am 4. Juni die Rede.

Gerüchte: Zwei Quellen sagen den Switch Pro-Release voraus

Die Nintendo Switch gehört aktuell zu den meistverkauften Konsolen weltweit. Doch seit der Vorstellung im März 2017 und einem der Akkulaufzeit förderlichen Update im September 2019 sind bereits einige Jahre vergangen. Leistungstechnisch kann der Hybrid aus Handheld und stationärer Spielekonsole nicht mit den Next-Gen-Systemen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) mithalten. Dafür konnten sich die Japaner bislang erfolgreich mit vielen Exklusivtiteln und einem mobilen Konzept durchsetzen. Dennoch scheint die Zeit für ein Performance-Upgrade gekommen, zumindest wenn man den Leaks Vertrauen schenkt.Erst am Montag will der Leaker @Shpeshal_Nick in Erfahrung gebracht haben, dass Nintendo die lang erwartete Switch Pro in einem Direct (Mini)-Livestream bereits am Donnerstag (3. Juni) ankündigen wird. Obwohl eine Verschiebung des Events im Raum stehen könn­te, meldet sich auch der für Pokémon-Enthüllungen bekannte Twitter-Nutzer @CentroLeaks zu Wort. Insider sollen ihm Belege eines bekannten US-Händlers zugespielt haben, welche die Eintragungen neuer Nintendo-Hardware für den 4. Juni voraussagen. Eine offizielle Bestätigung steht bis dato weiterhin aus.Es wäre ein logischer Schritt seitens Nintendo, die Switch Pro im Vorfeld wichtiger Events vorzustellen, damit Entwickler bereits kurz darauf einen Ausblick auf ihre neuen Titel gewähren können. Am 10. Juni startet das Summer Game Fest als Kick-Off-Event zur am 12. Juni folgenden, virtuellen Electronics Entertainment Expo ( E3 2021 ). In Hinsicht auf die Hardware der Switch Pro wird derzeit über ein 7 Zoll großes OLED-Displays, verbesserte Nvidia-Chips mit Deep Learning Super Sampling (DLSS) und einer entsprechend höheren Auflösung von Spielen gesprochen.