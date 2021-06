Nintendo setzt nach: Betreiber stillgelegter ROM-Seite muss zahlen

Der Spielekonzern Nintendo hat sich nicht damit abgefunden, die Piraterie-Seite RomUniverse nur aus dem Netz zu bekommen. Das Unternehmen setzte nach und kann nun auch Schadensersatz in Millionenhöhe gegen den Betreiber geltend machen

Maximalforderung ist vom Tisch

Zwischen Nintendo und RomUniverse gab es über die vergangenen Jahre hinweg zumindest einen stellenweise recht unterhaltsamen Schlagabtausch. Denn vor Gericht ging es nicht immer nur in eine Richtung. Zeitweise wagte auch der Betreiber der Piraterie-Seite mutige Vorstöße und verlangte von Nintendo Geld, weil er mit seinem Angebot Werbung für das Unternehmen gemacht und Nutzer animiert habe, Konsolen des Unternehmen zu kaufen. Er verzichtete dabei auf Anwälte und vertrat sich vor Gericht selbst.Erfolg hatte dies erwartungsgemäß nicht und gerichtlich wurde klargestellt, dass die Seite geschlossen werden muss. Immerhin wurden hier im großen Stil ohne Autorisierung Spiele für Nintendo-Konsolen verbreitet. Seit dem Sommer des letzten Jahres war die Plattform dann nicht mehr zu erreichen, was den Fall aber noch nicht gänzlich zum Abschluss brachte.Denn Nintendo beharrte darauf, auch finanzielle Forderungen durchzudrücken. Immerhin hatte der Betreiber RomUniverses nicht nur unrechtmäßig geschützte Inhalte frei ins Netz gestellt. Er betrieb auch ein Geschäftsmodell mit der Plattform. So ließen sich einzelne Games auch mal gratis herunterladen, in der Hauptsache wurden aber bezahlte Zugänge vermarktet, mit denen man dann keine Limits mehr hatte.Die Seite war zeitweise auch die hauptsächliche Einkommensquelle des Betreibers. Der Umsatz mit bezahlten Zugängen soll sich nach dessen eigenen Einlassungen auf 30.000 bis 36.000 Dollar im Jahr 2019 belaufen haben. Hinzu dürften noch zusätzliche Beträge aus Werbeschaltungen gekommen sein. Nintendo wollte zusätzlich dazu auch noch Anwaltskosten beglichen haben und kam auf eine Gesamtforderung von 15 Millionen Dollar. In dem nun ergangenen Urteil wurde 2,1 Millionen Dollar eine deutlich geringere Summe festgesetzt, die den Betreiber aber wohl trotzdem auf lange Zeit beschäftigen dürfte.