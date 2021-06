Fieser iPhone-Bug: Diese Zeichen schalten WLAN-Funktion ab

Ein kurioser Bug hat sich bei iOS eingeschlichen: Wie ein Sicherheitsforscher berichtet, macht sich der Fehler durch eine Unterbrechung bei der WLAN-Verbindung bemerkt. Auch Neustarts helfen nicht. Der "Übeltäter" ist eine Zeichenkombination im Hotspot-Namen.

Angriffsziel iPhone

Dieser neuentdeckte iPhone-Bug unterbricht die WLAN-Funktionalität des iPhones, sobald man sich mit einem WLAN-Hotspot verbindet, in dessen Namen die Zeichenkombination %p%s%s%s%s%n auftaucht. Das hat der Reverse-Ingenieur und Sicherheitsforscher Carl Schou entdeckt. Sobald sich ein iPhone mit einem so gekennzeichneten WLAN-Hotspot verbindet, wird der Fehler ausgelöst. Dann wird die Internetverbindung unterbrochen und kann laut Schou nicht wieder aktiviert werden - auch nicht nach einem Neustart des Geräts.Das Problem wie immer bei solchen zunächst einfach nur kurios anmutende Bugs: Diese Schwachstelle könnte von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden, die betrügerische WLAN-Hotspots in beliebten öffentlichen Gegenden platzieren, um iPhone-Geräte zu blockieren, die sich mit ihnen verbinden."Nachdem ich mein persönliches WLAN mit der SSID '%p%s%s%s%s%n' verbunden hatte, deaktivierte mein iPhone dauerhaft seine WLAN-Funktionalität. Weder ein Neustart noch eine Änderung der SSID beheben das Problem", twitterte Schou . Betroffen ist laut ersten Erkenntnissen iOS auch in der aktuellen Version iOS 14.6. Android-Geräte sind laut den anschließenden Tests des Problems nicht betroffen. Derzeit ist man noch auf der Suche nach dem Fehler im iPhone-Betriebssystem. Vermutlich ist es Schwachstelle in der String-Formatierung, sodass beim Parsen von Eingaben der Fehler ausgelöst wird.Die einzige Möglichkeit, die kaputte WLAN-Funktion des iPhones wieder zu beheben, besteht darin, die Netzwerkeinstellungen des iPhones zurückzusetzen.