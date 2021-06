Xbox Game Pass: Microsoft schenkt euch 1 Monat Disney+ - So geht's

Microsoft bietet ab sofort einen Gratismonat für Disney+ innerhalb des Xbox Game Pass Ultimate an. Neu- und Bestandskunden können den Vorteil der Spiele-Flatrate mit wenigen Schritten in Anspruch nehmen und Zugriff auf den Streaming-Dienst erhalten. Wir erklären wie es geht.

Spartipp: Aktuell erhaltet ihr den Xbox Game Pass Ultimate in den ersten drei Monaten für nur einen Euro. Auch diese Testphase kann dazu genutzt werden, um das 30-Tage-Abo von Disney+ in Anspruch zu nehmen. Hier geht's zum Xbox Game Pass-Deal.

In vier Schritten zum Gratis-Abo bei Disney+ (30 Tage)

Xbox Game Pass-Tab oder -App öffnen Xbox Game Pass "Vorteile" (Perks) anzeigen lassen Disney+ Perk auswählen und "Link aufrufen" Anmeldung bei Disney+ folgen

Kündigungsfristen beachten

Passend zum Start der Marvel-Serie "Loki" erneuert Microsoft sein Xbox Game Pass-Angebot und geht ein zweites Mal mit einem kostenlosen Disney+-Abonnement auf seine Ultimate-Nutzer zu. Bis zum 30. September können Mitglieder den sogenannten Perk innerhalb ihres Profils und somit auch den Gratis-Zugang zu Disney+ für 30 Tage freischalten. Einzige Voraussetzung: Ihr dürft auf dem zu verknüpfenden Account derzeit kein aktives Disney+-Abo besitzen. Abseits davon kann der Game-Pass-Vorteil auch auf stillgelegte Accounts des Micky-Maus-Konzerns angewendet werden.Die drei einfachen Wege zum einmonatigen Gratis-Abo für Disney+ führen wahlweise über die Xbox Series X- oder Xbox One-Konsolen, die Xbox-App für Windows 10 oder die Game Pass-App auf Smartphones mit Apple iOS oder Google Android.Während des Einlösens ist die Eingabe von Zahlungsdaten notwendig, da sich das Disney+-Abo automatisch nach Ablauf der kostenlosen Testphase verlängert. Wer dem entgegenwirken möchte, sollte die Mitgliedschaft rechtzeitig oder direkt nach der Inanspruchnahme des Xbox Game Pass Ultimate-Angebots kündigen. Danach können die restlichen 30 Tage bedenkenlos gestreamt werden. Welche Neustarts auf Disney+ im Juni anstehen, verrät euch unsere große Monatsübersicht Außerdem zeigen wir euch in einem separaten Artikel , welche Highlights in dieser Woche anstehen. Neben der eingangs erwähnten Marvel-Serie Loki sind es in diesem Monat vor allem Ableger aus dem Star Wars-Universum und Lizenztitel wie Alien vs. Predator. Auch die Eigenproduktionen des Star-Channels (z.B. Rebel, A Teacher, Big Sky etc.) sind einen Blick wert.