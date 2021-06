Netflix, Disney+ & Amazon: Alle Neustarts dieser Woche im Überblick

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ stellen ihren Abonnenten in dieser Woche mehr als 30 neue Filme und Serien bereit, deren Termine euch unsere kompakte Übersicht verrät. Zu den Highlights gehören unter anderem Loki, Lupin, Lost und The Big Short.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 23)

TKKG ab 7. Juni

Fresh Fried and Crispy ab 9. Juni

Awake ab 9. Juni

Tragic Jungle ab 9. Juni

Locombianos ab 10. Juni

Lupin: Teil 2 ab 11. Juni

Skater Girl ab 11. Juni

Der Wunschdrache ab 11. Juni

Trese ab 11. Juni

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 23)

Lost - Staffeln 1-6 ab 7. Juni

As Above, So Below ab 7. Juni

Train to Busan Presents: Peninsula ab 8. Juni

Busanhaeng ab 8. Juni

La Daronne ab 8. Juni

Seoulyeok ab 8. Juni

Bridge to Terabithia ab 9. Juni

High Society: Gegensätze ziehen sich an ab 10. Juni

Codename U.N.C.L.E. ab 10. Juni

Meet Joe Black ab 11. Juni

The Little Prince ab 12. Juni

The Big Short ab 12. Juni

Blended ab 13. Juni

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 23)

LOKI - Staffel 1 ab 9. Juni

Upside Down Magic - Magie steht Kopf ab 11. Juni

When Sharks Attack - Staffel 5 + 6 ab 11. Juni

Z-O-M-B-I-E-S 2 ab 11. Juni

Coyote Ugly ab 11. Juni

Emergence - Staffel 1 ab 11. Juni

Secrets and Lies - Staffel 1+2 ab 11. Juni

Spione Undercover ab 11. Juni

Step ab 11. Juni

The Finder - Staffel 1 ab 11. Juni

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen ab 11. Juni

Haus der Krokodile ab 11. Juni

Konferenz der Tiere ab 11. Juni

In der Woche vom 7. bis 13. Juni setzt Netflix auf den zweiten Teil seines Gauner-Dramas Lupin mit Omar Sy und den Science-Fiction-Thriller Awake mit der aus Jane the Virgin bekannten Schauspielerin Gina Rodriguez. Die Top 10 werden hingegen von den letztwöchigen Neustarts Spider-Man: Far From Home und der Fantasy-Serie Sweet Tooth angeführt. Zu den Highlights der nächsten Tage gehört zudem die neue Marvel-Serie Loki, die mit Kinodarsteller Tom Hiddleston bereits am 9. Juni (Mittwoch) startet und im Vorfeld mit diversen Teaser-Trailern von Disney+ beworben wurde.Im Gegensatz zu Netflix und Disney+ konzentriert sich Amazon Prime Video in dieser Woche vorrangig auf zeitexklusive Lizenztitel. Unter anderem konnte man sich sechs Staffeln der einst beliebten Serie Lost sichern, während man mit Codename Uncle und The Big Short bekannte Blockbuster mit Henry Cavill, Christian Bale, Ryan Gosling und Brad Pitt an Land gezogen hat. Gleiches gilt für den 90er-Klassiker Rendezvous mit Joe Black und die Brücke nach Terabithia. Ende Juni wird Amazon mit Solos und Bosch (Staffel 7) zudem wieder neue Originale veröffentlichen.