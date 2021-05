Neu auf Disney+ & Star: Das sind die Filme und Serien im Juni 2021

Nutzer von Disney+ können sich im Juni 2021 auf mehr als 60 Filme, Serien und neue Star-Streifen freuen. Zu den Highlights gehören die Premiere der Marvel-Serie Loki, The Walking Dead, The Finder und alle Episoden von Family Guy. Unser Überblick zeigt euch die Neustarts.

Neue Filme und Serien auf Disney+ im Mai 2021

Big Shot - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

High School Musical: Die Serie - Staffel 2 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Marvel Studios Legends - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Zenimation - Staffel 2 ab 4. Juni

Genius: Aretha - Staffel 1 ab 4. Juni

Raya und der letzte Drache - für alle Disney+ Abonnenten ab 4. Juni

When Sharks Attack - Staffel 3 + 4 ab 4. Juni

Wir noch mal ab 4. Juni

LOKI - Staffel 1 ab 9. Juni

Upside Down Magic - Magie steht Kopf ab 11. Juni

When Sharks Attack - Staffel 5 + 6 ab 11. Juni

Z-O-M-B-I-E-S 2 ab 11. Juni

Die Geschichte vom treuen Wookiee ab 18. Juni

Ewoks - Die Karavane der Tapferen ab 18. Juni

Ewoks - Schlacht von Endor ab 18. Juni

Star Wars: Vintage: Clone Wars 2D Mini-Serie ab 18. Juni

Star Wars: Die Ewoks - Staffel 1+2 ab 18. Juni

Star Wars: Freunde im All - Staffel 1+2 ab 18. Juni

LUCA ab 18. Juni

Expedition Everest ab 25. Juni

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 10-18 ab 25. Juni

The 90s: The Last Great Decade? - Staffel 1 ab 25. Juni

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 1 ab 25. Juni

Wolfgang (Dokumentation über Wolfgang Puck) ab 25. Juni

Neue Filme und Serien im Star-Channel im Mai 2021

Grey's Anatomy, Staffel 17 (Folge vor Saison-Pause) ab 2. Juni

Seattle Firefighters (Folge vor Saison-Pause) ab 2. Juni

Alien vs. Predator ab 4. Juni ab 4. Juni

Aliens vs. Predator 2 ab 4. Juni

Armageddon ab 4. Juni

Atlanta: Robbin' Season - Staffel 2 ab 4. Juni

Im Fadenkreuz - Allein gegen alle (2001) ab 4. Juni

Mut zur Wahrheit ab 4. Juni

The Counselor ab 4. Juni

The Strain - Staffel 1-4 ab 4. Juni

The Walking Dead - Staffel 10 (Die letzten 6 Folgen) ab 4. Juni

A Teacher - Staffel 1, Weitere Episoden ab 4. Juni

Big Sky - Staffel 1, Weitere Episoden ab 4. Juni

Rebel - Staffel 1, Weitere Episoden ab 4. Juni

Coyote Ugly ab 11. Juni

Emergence - Staffel 1 ab 11. Juni

Secrets and Lies - Staffel 1+2 ab 11. Juni

Spione Undercover ab 11. Juni

Step ab 11. Juni

The Finder - Staffel 1 ab 11. Juni

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen ab 11. Juni

Haus der Krokodile ab 11. Juni

Konferenz der Tiere ab 11. Juni

Der Flug des Phönix (2004) ab 18. Juni

Hide and Seek - Du kannst dich nicht verstecken ab 18. Juni

Nixon ab 18. Juni

The Last Man on Earth - Staffel 1-4 ab 18. Juni

5vor12 - Staffel 1 ab 18. Juni

Frieden - Staffel 1 ab 18. Juni

Love, Victor - Staffel 2 ab 18. Juni

Grand Hotel - Staffel 1-3 ab 25. Juni

Grown-ish - Staffel 1+2 ab 25. Juni

Königreich der Himmel ab 25. Juni

Lucy in the Sky ab 25. Juni

Maria Theresa - Staffel 1 ab 25. Juni

Maria Theresa - Staffel 2 ab 25. Juni

Rent a Man - Ein Mann für gewisse Sekunden ab 25. Juni

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Neuer Star-Kanal seit 23. Februar inklusive

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Nur 89,90 Euro für ein Jahr oder 8,99 Euro pro Monat

Seit der Aufnahme des Star-Channels Anfang des Jahres konnte Disney+ die Schlagfrequenz an neuen Releases erhöhen. Mittlerweile erscheinen auf der Video-Streaming-Plattform des Micky-Maus-Konzerns deutlich mehr Filme und Serien als bei den Konkurrenten Netflix und Amazon Prime Video . Fehlte es in den letzten Monaten jedoch an lang erwartete Originals, nimmt auch dieser Bereich langsam an Fahrt auf. Unter anderem startet im Juni die Marvel-Serie Loki mit dem Avengers-Kinodarsteller Tom Hiddleston und Beteiligungen von Owen Wilson, Richard E. Grant und Gugu Mbatha-Raw.Weiterhin zeigt man neue Folgen der mit dem Emmy ausgezeichneten Anthologie-Serie Genius zum Thema Aretha Franklin, das Star-Original Love Victor startet mit seiner zweiten Staffel und exklusiv sind zudem vier Staffeln von The Strain, erste Folgen von The Finder und zwei Seasons von Grown-ish zu sehen. Ab dem 4. Juni können Serien-Fans außerdem die letzten sechs Folgen der zehnten Staffel von The Walking Dead streamen oder sich allen 356 Episoden von Family Guy im Serienmarathon widmen. Ebenso steht der Animationsfilm Raya und der letzte Drache im Juni für alle Disney+-Abonnenten bereit.