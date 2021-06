Apple iPad Air & Pro: Neue Modelle 2022 mit OLED-Displays in Sicht

Verzichtet Apple im nächsten Jahr zugunsten der OLED-Technik auf weitere iPads mit Mini-LED-Displays? Aus neuen Berichten geht hervor, dass der Hersteller für sein Lineup 2022 auf OLED-Panels setzen könnte, die in kompakten Air- und Pro-Modellen zum Einsatz kommen sollen.

Schmale Bauformen nur mit OLED-Displays möglich?

Während die Auslieferung der iPad Pro-Tablets mit 12,9 Zoll großen Liquid Retina XDR-Displays auf Mini-LED-Basis gerade erst angelaufen ist, scheint sich Apple im nächsten Jahr anderweitig orientieren zu wollen. Wie die südkoreanische ETNews berichtet, soll das US-amerikanische Unternehmen Verträge mit Samsung und LG Display geschlossen haben, welche die Produktion von kleinen und mittelgroßen OLED-Panels sichert. Diese könnten in Zukunft unter anderem im iPad Pro (11 Zoll) und iPad Air (10,9 Zoll) verbaut werden.Aufgrund von angeblichen Platzmangels war es Apple in diesem Jahr bisher nicht möglich, ein weiteres iPad mit der neu eingeführten Mini-LED-Technik zu bestücken, weshalb man sich jetzt nach schmaleren OLED-Displays umsehen soll. Gerüchte rund um weitere Apple-Produkte abseits des iPhones , die mit organischen Leuchtdioden ausgestattet werden, verdichteten sich in den letzten Wochen und Monaten. Unter anderem gingen bereits der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo und taiwanesische Zulieferer von kommenden iPads und MacBooks mit OLED-Bildschirmen aus.Im Gegensatz zum Smartphone-Markt wird ein Großteil der aktuell produzierten Tablets und Notebooks weiterhin mit LCD-Technik ausgeliefert. Trotz einer Qualitätsannäherung basieren auch die optimierten Mini-LED-Displays auf ebendieser. Mehr Leuchtdioden und Dimming-Zonen sorgen zwar für eine deutlich gesteigerte Helligkeit und einen höheren Kontrast durch niedrigere Schwarzwerte, doch die OLED-Vorteile bleiben bisher unerreicht und dürften erst mit der noch vergleichsweise teuren Micro-LED-Technologie angefochten werden. Für welchen Weg sich Apple entscheidet, bleibt abzuwarten.