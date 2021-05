Apple: Neues iPad Pro wegen MiniLED-Display schlecht lieferbar

Apple hat offenbar massive Probleme, das jüngst vorgestellte neue iPad Pro in der Top-Version in ausreichenden Stückzahlen zu fertigen. Trotz der Priorisierung des Herstellers bei Vertragsfertigern und Zuliefe­rern kommt es zu vergleichsweise langen Wartezeiten bei Neubestellungen.

Technische Daten zum Apple iPad Pro (2021) Display Liquid Retina Display, 11 oder 12,9 Zoll, 2388 x 1668 Pixel und LED bei 11 Zoll, 2732 x 2048 Pixel und Mini-LED bei 12,9 Zoll, 600 Nits CPU Apple M1-Chip Arbeitsspeicher 8 bis 16 Gigabyte Speicher 128 Gigabyte bis 2 Terabyte Kamera 12 Megapixel (Weitwinkel) und 10 Megapixel (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) Konnektivität WiFi6 (AX), Bluetooth 5.0, USB-C, GPS + 5G optional Sensoren Face ID, LiDAR, 3-Achsen-Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Barometer, Beschleunigungsmesser, Kompass Maße 11 Zoll: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm 12,9 Zoll: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm Gewicht 466-470 Gramm (11 Zoll), 682-685 Gramm (12,9 Zoll) Akku 28,65 Wh (11 Zoll), 40,88 Wh (12,9 Zoll) Farben Silber, Space Grau Software iPad OS 14 Features Face ID, Apple-Pencil-Support, vier Lautsprecher, Nano- und eSIM (optional)

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, hat Apple Schwierigkeiten, die für den Bau des neuen iPad-Topmodells benötigten Komponenten in ausreichender Menge zu beschaffen. Dadurch kann die Produktion nicht mit der aktuellen Nachfrage Schritt halten, so dass viele Kunden wohl länger auf ihr neues Tablet warten müssen.Derzeit gibt es bereits Wartezeiten von bis zu 1,5 Monaten, wenn man ein Apple iPad Pro in der neuen Topversion bestellt. Durch die Engpässe in der Produktion könnte sich die Wartezeit bei Neukäufen weit in den Juli oder sogar darüber hinaus verlängern, so der Bericht. Die Ursache für Apples Probleme liegt zum Teil in der Fertigung der neuen MiniLED-Bildschirme.Diese sollen nur schwierig zu fertigen sein, da sich rund um die relativ neue Technologie einige Probleme in der Verfügbarkeit der nötigen Materialien ergeben haben. Noch hätten die Zulieferer einige Schwierigkeiten, die neuen Bildschirme in größeren Stückzahlen zu produzieren. Die Lieferschwierigkeiten betreffen nur das größere 12,9-Zoll-Modell mit MiniLED-Bildschirm, während das 11-Zoll-Modell mit dem "normelen" LCD vergleichsweise gut verfügbar ist.Die Probleme in der Verfügbarkeit begannen bereits kurz nach der Vorstellung des neuen 12,9 Zoll großen iPad Pro im April. Das Interesse ist nicht nur wegen des neuen Displays sehr groß, sondern auch wegen der anhaltenenden Pandemischen Lage. Da mehr Menschen von Zuhause aus arbeiten müssen, suchen sie verstärkt nach Elektronikprodukten für den persönlichen Gebrauch, die sich auch im Arbeitsalltag nutzen lassen.