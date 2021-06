Flight Simulator: Neue Details zum großen Update und Xbox-Release

Microsoft kann seinen Zeitplan einhalten und bestätigt die Verfügbarkeit des nächsten Flight Simulator World Update 5 für den 17. Juni. Neben dem Grafik-Upgrade für die nördlichen Länder Europas wird über den zeitnahen Release der Xbox Series X-Version des Spiels spekuliert.

Erster Online-Shop listet Xbox-Version des Flight Simulator 2020

Die vergleichsweise große Aktualisierung erscheint eine Woche früher als erwartet und beinhaltet unter anderem detailliertere Landschaften, Sehenswürdigkeiten, Städte und Flughäfen aus den Regionen Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island. Erste Eindrücke veröffentlichte Microsoft bereits in der letzten Q&A-Session zum Flight Simulator , mit einem umfangreichen Trailer wird jedoch erst in den kommenden Tagen gerechnet. Die aktualisierte Roadmap zeigt zudem, dass für Mitte Juli bereits das nächste Sim Update 5 angesetzt wurde, welches sich vorrangig um Bugfixes kümmern dürfte.Abseits der grafischen Frischzellenkur für Nordeuropa können virtuelle Hobbypiloten davon ausgehen, dass der Flight Simulator in Kürze auch für die Xbox Series X und Series S erscheinen wird. Erste Hinweise darauf fanden sich im irischen Online-Shop von GameStop, in dem die Verfügbarkeit der Konsolen-Portierung für den 15. Juni 2021 angegeben wurde. Microsoft könnte seine anstehende Keynote anlässlich der E3 2021 dazu nutzen, um den Xbox-Release zu bestätigen. Offen bleibt, ob eine Umsetzung auch weiterhin für die Xbox One geplant ist oder aus Gründen fehlender Leistung vom Tisch ist.Ein Blick auf die ebenso aktualisierte Wunschliste der Flight Simulator-Spieler verrät, dass sich die Prioritäten nach den letzten Updates leicht geändert haben. Die Liste wird angeführt mit dem Wunsch nach Helikoptern, einer Multi-Display-Funktionalität und einem Feature für nachträgliche Replays. In den Top 10 reihen sich zudem die vermisste DirectX 12-Unterstützung, Gleiter und Segelflugzeuge ein. Viele der genannten Funktionen sind bei Microsoft und Asobo bereits in Arbeit und sollten dieses, spätestens nächstes Jahr integriert werden.