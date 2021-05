Sport-Streaming-Dienst Dazn erhöht Preis, baut aber sein Angebot aus

Der Sportdienst Dazn hat sich schon längst als Fixpunkt unter den heimischen Streaming-Angeboten etabliert. Seit seinem Start vor etwa fünf Jahren ist er bei Sport-Fans nicht mehr wegzudenken, doch diese müssen sich nun auf eine Preiserhöhung gefasst machen.

Künftig 14,99 Euro statt 11,99 Euro

DAZN

Dazn ("Da Zone" ausgesprochen) feiert im nächsten August seinen fünften Geburtstag und der Streamingdienst kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Denn in den vergangenen Jahren konnte sich Dazn als fixe Größe am Markt etablieren.Mehr als das: Man lehrt Sky und Co. mittlerweile das Fürchten, denn Dazn schnappt sich immer wieder Übertragungsrechte und festigt damit immer mehr den Ruf als "Netflix für Sport". Mittlerweile zeigt Dazn zahlreiche Spiele der Bundesliga, Champions League und diverse internationale Ligen wie die englische Premier League, Serie A etc. Dazu kommen noch die US-Sportarten NFL, NHL, NBA und MLB sowie viele weitere mehr.Kurzum: Das Angebot ist durchaus beeindruckend und das bisher gab es das Monatsabo für 11,99 Euro. Doch nun wird das Abonnement durchaus signifikant verteuert: Denn Dazn-Deutschlandchef Thomas de Buhr sagte gegenüber Sport Bild (via DWDL ), dass sich das in der nächsten Saison weiter ausgebaute Portfolio auf den Preis niederschlagen wird. Künftig wird das monatliche Abo 14,99 Euro kosten, alternativ bekommt man auch ein Jahresabonnement zum Preis von 149,99 Euro (entspricht 12,49 Euro pro Monat).Dazu de Buhr: "Für uns bricht eine neue Ära an, weil wir exklusiv die Bundesliga freitags und sonntags sowie fast die komplette Champions League zeigen. Mit unseren Rechten sind wir ab der kommenden Saison also die Nummer eins für alle Fußball-Fans."Auch inhaltlich will Dazn sein Angebot ausbauen, darunter mit Konferenzen für Champions League-Spiele, eine neue Samstags-Sendung für Bundesliga Highlight (jeweils um 17:30 Uhr) und noch einiges mehr.