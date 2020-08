Jetzt offiziell: Dazn zeigt ab 2021/22 fast alle Champions League-Spiele

Für die "Königsklasse" des europäischen Fußballs bricht in Deutschland demnächst ein neues Zeitalter an: Denn die Champions League wird ab der Saison 2021/2022 in erster Linie bei Dazn zu sehen sein, der Strea­ming-Dienst wird 121 von insgesamt 138 Partien übertragen.

Streaming ist auch im Sport die neue Macht

In der TV-Rechtebranche spricht man deshalb von einem Beben. Das ist sicherlich richtig, eine überraschende Erschütterung ist es indes nicht, denn im Grunde ist der Deal schon seit vergangenem Dezember bekannt . Bereits damals hat Sky bestätigt, dass man die Übertragungen der Champions League verloren habe und erstmals seit 2000 kein einziges Spiel des UEFA-Wettbewerbs zeigen wird. Begründet hat das Sky damals mit der "ökonomisch klaren und verantwortungsbewussten Sicht auf den Wert von Sportrechten". Sprich: Sky wurde überboten.Auch schon damals war klar, wer der große Gewinner des Rechtepokers ist, nämlich der Sport-Streaming-Anbieter Dazn, auch Amazon konnte sich einige Übertragungen sichern. Bis zur Bestätigung ließ sich Dazn aber acht Monate Zeit, denn erst heute folgte die offizielle Bekanntgabe des Deals. Von der Spielzeit 2021/2022 bis 2023/2024 wird Dazn die erste Anlaufstation für paneuropäischen Spitzenfußball sein.Gründe für die extrem lange Leitung bei der Bestätigung des Deals sind auch dem Medienmagazin DWDL nicht bekannt. Dazn zeigt also den Großteil der Spiele sowie nun auch die bisher Sky-exklusive Konferenz.Amazon wird hingegen am Dienstag dran sein, der Versandhändler darf das jeweilige Topspiel übertragen. Zum Wie gibt es bisher noch keine Informationen. Man kann zwar durchaus annehmen, dass Amazon versuchen wird, damit sein Prime Video-Angebot attraktiver zu machen, wie man es zuletzt bei den Bundeliga-Übertragungen gemacht hat. Bisher ist das aber nur Spekulation, eine Bestätigung steht hierzu noch aus.Eine weitere offene Frage gibt es noch hinsichtlich des ZDF: Die Mainzer haben zwar bereits bestätigt, dass sie das Finale übertragen werden und es auch im Free-TV zu sehen sein wird, offen ist aber noch, ob das ZDF die Mittwochszusammenfassungen zeigen wird bzw. darf.