Vodafone GigaTV startet Kooperation mit Sport-Anbieter DAZN

Vodafone startet jetzt mit neuer Sport-Unterhaltung im TV-Kabelnetz . Die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2 können von Kabel-TV-Kunden ab sofort mit dazu gebucht werden. Es gibt einen Sonderpreis und einen kostenlosen Test-Monat.

Vodafone baut ab sofort seine Partnerschaft mit dem Livesport-Streaminganbieter DAZN aus und Kabel-TV-Kunden können profitieren. Die Gerüchteküche hatte es schon im Oktober gewusst: Der Kabelanbieter Vodafone bringt den Sport-Streaminganbieter DAZN als TV-Sender ins Kabelfernsehen. Vodafone ist damit der einzige Anbieter in Deutschland, der die Inhalte von DAZN neben App und Webseite auch in Form von zwei "linearen" TV-Sendern für Privatkunden verbreitet. Damit lassen sich nun Bundesliga und Champions League über Kabelfernsehen auf dem heimischen Fernseher genießen, hat das Unternehmen heute bestätigt.Vodafone-Kunden bekommen dabei ein besonderes Angebot. Zu dem regulären TV-Paket gibt es jetzt ein neues und nur bei Vodafone erhältliches DAZN-Paket, das neben dem Zugriff auf die DAZN-App auch Zugang zu den beiden linearen TV-Kanälen "DAZN 1" und "DAZN 2" bietet. DAZN zeigt alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, die Spiele am Sonntagmittag, den DFL Supercup, die Relegation sowie alle Bundesliga Highlights live und auf Abruf.Das Angebot steht für alle GigaTV-Kunden (Cable, DSL/Net) sowie für alle Vodafone TV-Tarife in Verbindung mit einer sogenannten Smartcard zur Verfügung. Dort, wo kein Kabelnetz verfügbar ist, kann man die Sport-Übertragungen über die GigaTV Net Box schauen. Und wer gerade unterwegs ist und DAZN schauen möchte, kann das mit seinem GigaTV-Vertrag dann auch über die DAZN-App machen.Zum Start gibt es DAZN jetzt den ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlen Vodafone GigaTV-Kunden nur 9,99 Euro statt 11,99 Euro pro Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Die Bezahlung der Sport-Sender läuft dabei über die Vodafone-Rechnung, sodass man sich nicht noch eine zweite Rechnung kümmern muss.