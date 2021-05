Apple Store als Vorbild: Google eröffnet sein erstes Ladengeschäft

Trotz anhaltender Coronavirus-Pandemie investiert Google in den lokalen Handel und eröffnet sein erstes Ladengeschäft in New York. Ab Sommer will man hier nicht nur eigene Hardware verkaufen, sondern auch diverse Dienstleistungen im Stile des Apple Stores anbieten.

Verkauf von Google-Produkten, Services und How-To-Workshops

Anstelle der sonst für Google üblichen "Store in Store"-Konzepte steigt der US-amerikanische Suchmaschinenkonzern jetzt offiziell in den Einzelhandel ein. Der lokale Google Store im New Yorker Stadtviertel Chelsea (Manhattan) gilt nach diversen Versuchen im Soho-Viertel oder der Metropole Chicago als erstes eigenes Ladengeschäft des Konzerns. Laut Google wurde die Wahl des Standorts schnell getroffen. Das Unternehmen ist bereits seit Jahren mit seiner US-Ostküstenzentrale in Chelsea ansässig und beschäftigt hier eigenen Angaben nach über 11.000 Mitarbeiter.Ähnlich der Ladengeschäfte des Konkurrenten Apple wird Google in New York nicht nur ei­ge­ne Hardware, wie zum Beispiel Pixel-Smartphones, Nest-Lautsprecher und Chromebooks, sondern auch entsprechenden Support anbieten. "Wir werden Experten vor Ort haben, die den Besuchern helfen, das Beste aus ihrem Gerät herauszuholen, z. B. bei der Feh­ler­be­he­bung, der Reparatur eines gesprungenen Pixel-Displays oder bei der Installation." Zusätzlich ist von diversen How-To-Workshops die Rede, die im Laufe des Jahres stattfinden.Bereits im Sommer sollen die Türen des ersten lokalen Google Stores geöffnet werden. Und das mitten in der Covid-19-Pandemie . In einem offiziellen Blog-Beitrag gibt man zu ver­ste­hen: "Masken, Händedesinfektion und Ab­stands­ein­hal­tung werden im Google Store er­for­der­lich sein und wir werden alle Bereiche mehrmals am Tag reinigen. Die Anzahl der Gäste im Inneren wird begrenzt sein, um sicherzustellen, dass sich unsere Kunden während ihres Einkaufs sicher fühlen. Zudem wird es einfache Abholoptionen geben." Ein genaues Datum der Ladeneröffnung ist bisher nicht bekannt.