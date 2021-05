Apple Watch Series 7: Neues Design und weitere Farben erwartet

Mit der Vorstellung der Apple Watch Series 7 soll nicht nur ein neues, kantigeres Design einkehren, sondern auch die Farbauswahl erweitert werden. Davon gehen jetzt zumindest Analysten und Leaker aus. Die Vorstellung der neuen Smartwatch wird im Herbst erwartet.

Kantig in Grün: Facelift für die Apple Watch im Herbst?

Egal ob iPhone, iMac oder iPad - Apples neue Designsprache zieht sich mehr und mehr durch das gesamte Portfolio des Herstellers. Ähnlich sieht es bei der Farbvielfalt aus. Während das klassische Schwarz und Silber nur noch bei teuren Profigeräten im Mittelpunkt stehen, wird Otto Normalverbraucher mit einem vergleichsweise farbenfrohen Einstieg in die Apple-Welt angelockt. Soll die kantige und bunte Frischzellenkur für die MacBook-Familie kurz be­vor­ste­hen, könnte im Herbst auch die Apple Watch mitziehen.Der meist gut informierte Leaker Jon Prosser rechnet damit, dass Apple den bisher noch abgerundeten Look seiner Smartwatch in diesem Jahr grundlegend überarbeiten und sich beim Design am iPhone 12 und iPad Air bzw. iPad Pro orientieren wird. In seinem Genius Bar-Podcast spricht er zudem über eine neue Farbe. Ähnlich der AirPods Max könnte ein pastelliges Grün die Apple Watch Series 7 zumindest in der Aluminium-Variante zieren. Die aktuelle Series 6 ( Testbericht ) wird abseits von schwarzen, silbernen und goldenen Farb­varianten derzeit bereits in Blau und Rot angeboten.Während ein neues, kantigeres Design ein logischer Schritt zur geräteübergreifenden Vereinheitlichung darstellen würde, dürfte die Erweiterung der Farbpalette vom Erfolg des iPhone 12 und des neuen iMac 2021 abhängen. Während das iOS-Smartphone erst kürzlich in einer violetten Variante neu aufgelegt wurde, zeigt sich Apples All-in-One-PC zusätzlich besonders farbenfroh in Rosé, Gelb oder Orange. Sollte der Hersteller im Sommer mit neuen MacBook Pro- und MacBook Air-Modellen eine ähnliche Farbauswahl bieten, dürften sich die Gerüchte rund um eine Überarbeitung der Apple Watch Series 7 schnell verdichten.