Kassenschlager: Apple Watch jetzt an 100 Millionen Handgelenken

Die Apple Watch erfreut sich derzeit großer Beliebtheit, offizielle Ver­kaufs­zah­len gab der Hersteller bis dato jedoch nicht bekannt. Analysten gehen allerdings davon aus, dass sich der Wearable-Bestseller an den Handgelenken von über 100 Millionen Nutzern befindet.

Apple dominiert mit Xiaomi den Wearables-Markt

Während Apple vor wenigen Wochen eine Milliarde aktive iPhone-Nutzer bestätigt hat, schweigt sich der US-amerikanische Konzern zum Thema Wearables-Statistiken weiterhin aus. Dabei gehört die Apple Watch zu den beliebtesten Geräten im Portfolio. Einer aktuellen Analyse von Above Avalon zufolge sollen die Smartwatches derzeit von über 100 Millionen Verbrauchern genutzt werden, welche die Apple Watch aktuell in Verbindung mit einem iOS-Smartphone nutzen. Damit würden circa 10 Prozent der iPhone-Besitzer auch zu einer Watch greifen.Innerhalb des Wearable-Markets, zu denen auch günstigere Fitness-Tracker und AirPods zählen, soll Apple laut einer IDC-Analyse einen weltweiten Marktanteil von über 33 Prozent halten und weiter ausbauen. Allein im dritten Quartal 2020 werden dem Unternehmen 41 Millionen verkaufte Wearables zugeordnet. Mit einem deutlich Abstand liegt Apple (33,1%) in diesem Bereich vor Xiaomi (13,6%), Huawei (11%) und Samsung (9%). Bei denen am Hand­gelenk getragenen Trackern hat jedoch der chinesische Hersteller Xiaomi mit seinem Mi Band die Nase leicht vorn.Die Apple Watch wird aktuell als Series 6 und SE-Version angeboten. Beim Flaggschiff setzt der Hersteller unter anderem auf eine Blut­sau­er­stoff­mes­sung, EKG-Funktionen, einen aktiven Höhenmesser und ein Always-On-Display. Den Antrieb übernimmt ein eigens entwickelter Apple S6-Chip. Für Einsteiger bietet Apple die ältere Watch Series 3 weiterhin ab 219 Euro an. Im Fokus aller Smartwatches stehen vorrangig die Gesundheitsüberwachung, das Tracking von Sportaktivitäten und das Streamen von Musik unabhängig vom Smartphone.