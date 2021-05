AssistiveTouch: Apple Watch bekommt verblüffende Bedienhilfe

Apple hat eine Reihe von neuen Bedienhilfen vorgestellt, die nun auch erstmals für die Apple Watch starten - damit wird es Menschen mit ein­geschränkter Mobilität künftig möglich sein, die Smartwatch zu bedienen. Ermöglicht wird das mit einer neuen Gestenerkennung.

AssistiveTouch für Apple Watch

Start mit neuem watchOS in diesem Jahr

Aber das ist noch lange nicht alles, was Apple an neuen Barrierefreiheit-Features vorgestellt hat. Zunächst startet ab sofort der neue "SignTime Service". Apple-Kunden können damit über FaceTime oder im Webbrowser mit Gebärdensprachdolmetschern auf Abruf verbunden werden, um Beratungen zu nutzen oder Support zu erhalten. SignTime wird zum Start in den USA, Großbritannien und Frankreich zur Verfügung stehen.Um Nutzer mit eingeschränkter Mobilität zu unterstützen, führt Apple AssistiveTouch für die Apple Watch ein. AssistiveTouch für watchOS ermöglicht es Nutzern mit Einschränkungen der oberen Gliedmaßen, ohne das Display oder die Bedienelemente berühren zu müssen. Mit Hilfe von eingebauten Bewegungssensoren wie dem Gyroskop und dem Beschleunigungssensor, zusammen mit dem optischen Herzfrequenzsensor und geräteinternem maschinellem Lernen, kann die Apple Watch dann auch schon subtile Unterschiede in der Muskelbewegung und der Sehnenaktivität erkennen, was es dem Benutzer ermöglicht, einen Cursor auf dem Display durch eine Reihe von Handgesten zu navigieren. Wie das funktioniert, zeigt eine kleine Demonstration.Mit AssistiveTouch lassen sich eingehende Anrufe einfacher beantworten. Zudem kann man einen Bewegungszeiger auf dem Bildschirm über Gesten steuern und auf das Notification Center, Control Center und mehr zuzugreifen. Wann das Feature startet ist noch nicht bekannt - aber es soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.Weitere Neuerungen für Barrierefreiheit beinhalten Software-Updates für alle Apple-Betriebssysteme: Das iPad wird Eye-Tracking-Hardware von Drittanbietern unterstützen und für blinde und sehbehinderte Menschen wird VoiceOver Objekte in Bildern erkennen können. Zur Unterstützung der Neurodiversität führt Apple außerdem neue Hintergrundgeräusche ein, um Ablenkungen zu minimieren, und für Gehörlose und Schwerhörige wird Made for iPhone (MFi) bald neue bidirektionale Hörgeräte unterstützen.