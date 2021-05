Kann die Apple Watch ab 2022 den Blutzucker und -alkohol messen?

Die Apple Watch Series 8 könnte einem aktuellen Bericht zufolge mit ei­ner drastisch erweiterten Sensorik aufwarten. Die notwendige Tech­no­lo­gie liefert das britische Start-Up Rockley Photonics, dessen Börsengang die Informationen zu Tage förderte.

Glucose- und Alkoholmessung?

Bereits seit geraumer Zeit können selbst günstige Smartwatches Dinge wie die Herzfrequenz oder die Anzahl an zurückgelegten Schritten des Trägers präzise messen. Gehobene Modelle bieten darüber hinaus beispielsweise auch die Möglichkeit zur Messung der Sau­er­stoff­sät­ti­gung und der Erstellung eines EKGs. Aktuellen Meldungen zufolge schickt sich IT-Riese Apple an, seiner Apple Watch im nächsten Jahr bahnbrechende neue Funktionen zu spendieren.Die Zeitung The Telegraph entdeckte entsprechende Hinweise in einer Pflichtmitteilung des britischen Start-Ups Rockley Photonics an die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC. Das Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung nicht-invasiver optischer Blut­ana­ly­se­sen­so­ren spezialisiert, bereitet aktuell seinen Börsengang in New York vor. Dem Bericht zu­fol­ge sei Apple für den Großteil des Umsatzes der Firma verantwortlich. Darüber hinaus be­stün­de eine Liefer- und Entwicklungsvereinbarung.Rockley Photonics CEO Andrew Rickman teilte mit, dass die Sensoren seiner Firma schon 2022 in Verbraucherprodukten zu finden sein könn­ten. Aller Voraussicht nach würde sich dies mit der Veröffentlichung der Apple Watch Series 8 decken. Rockley Photonics plant, zwei un­ter­schied­li­che Module auf den Markt zu bringen: Einerseits ein Basic-Modul, das sich auf das sichtbare Lichtspektrum und einige Bereiche des Infrarot-Spektrums konzentriert und so Sauerstoffsättigung, Hydrierung, Kör­per­tem­pe­ra­tur, Herzschlag und Blutdruck messen kann.Andererseits kündigte das Unternehmen ein Advanced-Modul an, welches auch das er­wei­ter­te Infrarot-Spektrum abdeckt. Dadurch sollen sich unter anderem Blutzucker- und Blut­al­ko­hol­wer­te bestimmen lassen.