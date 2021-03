Apple Watch als Rugged-Smartwatch? "Explorer Edition" angedacht

Apple erwägt, bald eine neue Version der Apple Watch auf den Markt zu bringen, die mit einer Art "Rugged"-Gehäuse daherkommt. Damit würde Apple erstmals ein Modell anbieten, das Sportler und andere Nutzer an­spricht, die eine widerstandsfähigere Smartwatch suchen.

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg unter Berufung auf seine Quellen aus dem Umfeld von Apple berichtet, erwägt Apple die Einführung einer Art "Ruggedized"-Version seiner Apple Watch . Die Einführung derartiger Varianten könne eventuell frühestens in diesem oder dem nächsten Jahr erfolgen.Es ist angeblich nicht das erste Mal, dass Apple eine Watch mit stärker geschütztem Gehäuse in Betracht zieht. Es soll bereits 2015 entsprechende Überlegungen gegeben haben, die dann aber nicht in die Tat umgesetzt wurden. Apple versucht stattdessen, Sportler und andere "aktive" Kunden mit einer Vielzahl von Sport-Funktionen seiner normalen Apple Watches anzusprechen.Der Markt für Smartwatches und Uhren mit speziellen, meist durch zusätzliche Kunststoffverstärkungen geschützten Gehäusen ist unterdessen groß. Xiaomi, Casio und Co bieten deshalb mit einigem Erfolg Smartwatches und andere Wearables an, die mit Rugged-Gehäuse daherkommen.Apples jüngste Erwägungen sehen dem Bericht zufolge vor, eine intern als "Explorer Edition" bezeichnete Apple Watch einzuführen, die zwar im Grunde die gleiche Funktionalität hat wie ein normales Modell, aber ein verstärktes Gehäuse besitzt, wie man es von Casios G-Shock-Uhren kennt. Noch hat gibt es aber keine konkreten Pläne für die tatsächliche Kommerzialisierung eines solchen Produkts, heißt es. Apple könnte mit einem Rugged-Modell einen Bereich des Marktes abdecken, den man bisher anderen Anbietern überlassen hat. Damit würde der Konzern seine Dominanz im Wearables-Markt weiter ausbauen, in dem er schon jetzt mit 40 Prozent Marktanteil weit vor allen anderen Anbietern liegt.