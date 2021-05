Vodafone durchbricht die Marke von einer Million Gigabit-Kabelkunden

Vodafone hat vor gut einem Jahr mit seinem GigaCable Max-Tarif eine Gigabit-Offensive gestartet. Dieser wurde preislich aggressiv einge­führt und viele Kunden haben auch zugegriffen. Nun hat Vodafone be­kannt gegeben, dass man die 1-Million-Kunden-Marke geknackt hat.

Eine Million Gigabit-Kunden

Wachstum auch im Mobilbereich

Vodafone ist nach der Übernahme von Kabel Deutschland und danach auch Unitymedia zur absoluten Größe auf dem Festnetz- bzw. im Kabelbereich geworden. Das hat man auch einer aggressiven Strategie zu verdanken, denn der Gigabit-Tarif war anfangs für 39,99 Euro im Monat zu haben. Mittlerweile kostet dieser regulär 49,99 Euro pro Monat (gelegentlich kann man den vergünstigten Preis aber noch per Aktion bekommen).Und diese Strategie macht sich an den Zahlen bemerkbar, wie das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung bekannt gab. Denn laut Vodafone haben sich mittlerweile eine Million Kunden entschieden - eigenen Angaben zufolge ist man damit "mit Abstand Gigabit-Spitzenreiter in Deutschland".Laut Vodafone hält der "Trend" zu schnellen Anschlüssen an, da nahezu die Hälfte der Kabel-Glasfaserkunden einen Anschluss mit 250 Mbit/s oder mehr gewählt haben. Das Potenzial für weiteres Wachstum ist durchaus vorhanden bzw. mehr als das: Denn laut Vodafone habe man 22,4 Millionen verfügbare Gigabit-Anschlüsse, bis Mitte des nächsten Jahres soll mehr als die Hälfte aller deutschen Haushalte mit Gigabit-Anschlüssen von Vodafone versorgt sein.Die Zahlen wurden im Rahmen des aktuellen Geschäftsergebnisses bekannt gegeben. Laut Vodafone stieg im Geschäftsjahr 2020/21 der Service-Umsatz um 7,7 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro. Insgesamt hat das Unternehmen derzeit 8,2 Millionen Kabel-Glasfaserkunden (plus 301.000), die Anzahl der Mobilfunk-Vertragskunden liegt bei über 19 Millionen und konnte um 317.000 Kunden erhöht werden.