Samsung stellt das Galaxy Book Pro und Galaxy Book Pro 360 vor

Samsung baut seine Notebook-Serie gleich mit mehreren Modellen aus: Das Galaxy Book Pro und Galaxy Book Pro 360 kommen in unterschiedlichen Varianten, jeweils aber schlankem Formfaktor, auf den Markt. Die 360-Serie kann dabei sogar wie ein Tablet genutzt werden.Samsungs neue Pro-Laptops erscheinen wahlweise mit 13,3 oder 15,6 Zoll großen Displays, wobei Samsung durchgehend auf AMOLED setzt und so extrem hohe Kontrastwerte ermöglicht. Bei den 360-Modellen kann das Display umgeklappt werden, wodurch Nutzer dann praktisch ein Tablet in den Händen halten. Dieses lässt sich dann auch mit dem S-Pen bedienen.Unter der Haube stecken Intel-Chips der 11. Generation mitsamt Intel Xe-GPU, bis zu 16 GB RAM und bis zu 512 GB große NVMe-SSDs. Hier haben wir alle weiteren Details zu den Geräten zusammengestellt.