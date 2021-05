Fälschern auf der Spur: Amazon vernichtet Millionen von Produkten

Aus Amazons erstem Brand Protection Report geht hervor, dass der welt­weit größte Online-Händler allein im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen gefälschte Produkte beschlagnahmt und vernichtet hat. Über 700 Millionen US-Dollar werden zum Markenschutz investiert.

10 Milliarden Versuche von Fälschern auf Amazon blockiert

In einem neuen Markenschutzbericht zeigt Amazon erstmals seine Maßnahmen gegen Pro­dukt­fäl­schun­gen und den Schutz von Kunden sowie Unternehmen auf. Demnach beschäftigt der Versandhändler mehr als 10.000 Mitarbeiter, die den Online-Shop vor Betrug und Miss­brauch schützen sollen. Für diesen Zweck wurden im Jahr 2020 über 700 Millionen US-Dollar bereitgestellt, mit denen unter anderem neue Verifizierungsprozesse geschaffen werden konnten. Diese verhinderten bisher über sechs Millionen Versuche, illegale Händlerkonten zu erstellen und gefälschte Produkte in Umlauf zu bringen.Etwa sechs Prozent der betrügerischen Händler gelang es, die Überprüfungsprozesse zu überlisten und Produktfälschungen zum Verkauf anzubieten. Von ebendiesen konnten in den Logistikzentren mehr als zwei Millionen Fake-Artikel ausgemacht und vernichtet werden, be­vor diese den Kunden erreichten. Insgesamt sollen im letzten Jahr etwa 10 Milliarden mut­maß­lich gefälschte Angebote von Amazon blockiert worden sein, bevor sie von Drittanbietern im hauseigenen Marktplatz veröffentlicht werden konnten.Im Brand Protection Report 2020 ist weiterhin die Rede davon, dass es zu weniger als 0,01 Prozent aller auf Amazon verkauften Produkte Kundenbeschwerden aufgrund von möglichen Fälschungen gegeben haben soll. Trotz dieser vergleichsweise geringen Anzahl und der Vor­sor­ge seitens Amazon richtete der Händler eine eigene Abteilung für Fälschungs­delikte (Coun­ter­feit Crimes Unit) ein, um Fälle aufzubauen und diese an zuständige Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den weiterzuleiten. Ebenso will man gemeinsame Untersuchungen mit Marken durchführen und zivilrechtliche Verfahren gegen Fälscher anstoßen.