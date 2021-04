Amazon Prime Day 2021: Schnäppchen-Tage sollen im Juni starten

Der Online-Händler Amazon soll seinen Prime Day 2021 früher ver­an­stal­ten als erwartet. Eine pandemiebedingte Verzögerung kann in diesem Jahr laut ersten Informationen verhindert werden. Aktuell soll ein Start der beliebten Schnäppchen-Tage im Juni geplant sein.

Schnäppchen erfreuen die Kunden, Quartalszahlen die Börsianer

Neben dem Black Friday und Cyber Monday gehört der Amazon Prime Day zu den größten Online-Shopping-Events des Jahres, das aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr vom üblichen Zeitraum im Sommer in den Oktober verschoben wurde. Wie "" gegenüber den Kollegen von Recode bestätigt haben sollen, wird für den Prime Day 2021 ein Startschuss Mitte oder Ende Juni angepeilt. Treffen diese Informationen zu, würde Amazon seine Schnäppchen-Tage abseits der letztjährigen Ver­schie­bung um etwa einen Monat vorziehen.Über die Gründe für einen unüblich frühzeitigen Start des Prime Day 2021 wird derzeit spe­ku­liert. Unter anderem ist die Rede davon, dass diese - wie auch die Rabattaktion an sich - finanzieller Natur entspringen. Amazon könnte versuchen, mit einem Event im Juni die Fi­nanz­zah­len des zweiten Quartals 2021 aufzupolieren, das pandemiebedingt im letzten Jahr überdurchschnittlich um 40 Prozent gewachsen ist. Der Rückgang zur Normalität würde sich in den Zahlen dann weniger gravierend auswirken.Aus Kundensicht wird sich bis auf den angepeilten Zeitraum voraussichtlich nur wenig am Prime Day 2021 ändern. Es wird erwartet, dass sich die Rabattaktion auch in diesem Jahr über zwei Tage erstrecken wird. In dieser Zeit erhalten Prime-Mitglieder und jene mit einer kostenlosen Probemitgliedschaft Zugriff auf stetig wechselnde Tages- und so genannte Blitzangebote. Aktuellen Statistiken zufolge lag der geschätzte weltweite Umsatz während des letztjährigen Amazon Prime Day 2020 bei 10,4 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Prime Day 2019 deutlich.