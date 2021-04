Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Mai 2021

Mit mehr als 40 Filmen und Serien meldet sich Amazon Prime Video im Mai 2021 zurück. Unsere Übersicht zeigt euch alle Neustarts des be­lieb­ten Video-Streaming-Dienst. Zu den Highlights gehören neue Folgen von Lucifer, Panic, The Underground Railroad und eine P!NK-Doku.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Mai 2021

Schitt's Creek - Staffeln 1-5 ab 1. Mai

Hubert und Staller - Staffel 9 ab 1. Mai

The Vampire Diaries - Staffeln 1-8 ab 7. Mai

The Underground Railroad - Staffel 1 ab 14. Mai

Star Girl - Staffel 1 ab 21. Mai

Gossip Girl - Staffeln 1-6 ab 21. Mai

Panic - Staffel 1 ab 28. Mai

Lucifer - Staffel 5 / Teil 2 ab 29. Mai

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Mai 2021

Room ab 1. Mai

Yes she can - Frauen Verändern die Welt ab 1. Mai

The Hunger Games: Mockingjay - Teil 1 & 2 ab 1. Mai

Michael Clayton ab 2. Mai

I Still Believe ab 4. Mai

Chick Fight ab 4. Mai

Sieben Minuten nach Mitternacht ab 4. Mai

Wie schreibt man Liebe ab 6. Mai

The Amazing Spider-Man ab 6. Mai

Patch Adams ab 7. Mai

The Dictator ab 8. Mai

Good Boys ab 9. Mai

Bee Season ab 11. Mai

Inside Man ab 11. Mai

Interstellar ab 12. Mai

Astérix bei den Olympischen Spielen ab 12. Mai

Der Boandlkramer und die ewige Liebe ab 14. Mai

No Strings Attached ab 14. Mai

Napola - Elite für den Führer ab 18. Mai

Lovecut ab 19. Mai

Bone Tomahawk ab 20. Mai

P!NK: All I Know So Far ab 21. Mai

Spaceballs ab 22. Mai

Deliver Us From Evil ab 22. Mai

A Nice Girl Like You ab 23. Mai

Seventh Son ab 24. Mai

Der Schuh des Manitu ab 25. Mai

The Good Lie ab 26. Mai

Honest Thief ab 28. Mai

Call Me By Your Name ab 29. Mai

Gut zu Vögeln ab 29. Mai

Downton Abbey ab 30. Mai

Männerhort ab 31. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Während Netflix und Disney+ ihre Highlights für den Mai 2021 bereits bekanntgegeben ha­ben, reiht sich Amazon Prime Video jetzt in das für Film- und Serienfans relevante Drei­er­ge­spann ein. Im kommenden Monat stehen für Prime-Mitglieder unter anderem weitere Folgen der fünften Staffel von Lucifer und die neue Amazon-Original-Serie Panic zum Streamen be­reit. Die Drama-Serie von Lauren Oliver spielt in einer texanischen Kleinstadt, in der Schüler der Abschlussklassen versuchen, über eine Reihe von Herausforderungen, ihrem bisherigen Leben zu entkommen.Als weitere Original-Serie startet am 14. Mai The Underground Railroad bei Prime Video, in der Oscar-Gewinner Barry Jenkins die Geschichte einer fliehenden Sklavin in den südlichen Vereinigten Staaten des 18. Jahrhunderts und ihr Aufeinandertreffen mit Sklaverei-Gegner des Schleusernetzwerks "Underground Railroad" erzählt. Abseits davon zeigt Amazon eine Dokumentation über die Pop-Sängerin P!NK und konnte sich zeitexklusiv diverse Filme und Serien sichern. Dazu gehören unter anderem acht Staffeln von Vampire Diaries, Interstellar, The Amazing Spider-Man, Room, Inside Man und Napola.