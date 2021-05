Amazon will Hollywood-Riesen MGM für neun Milliarden Dollar kaufen

Der Versandhausriese Amazon hat in den vergangenen Jahren in Sachen Prime Video ordentlich investiert und immer wieder für nicht wenig Geld Filme eingekauft. Doch nun dürfte das Unternehmen aus Seattle ganz tief in die Tasche greifen, denn man will das Filmstudio MGM kaufen.

Das Studio mit dem brüllenden Löwen

MGM

Zwar sind die Pandemie-geprägten letzten Oscars nicht unbedingt ein vollständig objektiver Gradmesser, dennoch haben die diesjährigen Academy Awards gezeigt, dass der Trend immer mehr zum Streaming geht. Deshalb ist anzunehmen, dass künftig als Preisträger immer häufiger Namen wie Netflix und Amazon fallen werden.Im Fall von Amazon kommt nun hinzu, dass der Versandhändler und Prime Video-Betreiber demnächst eines der bekanntesten Hollywood-Studios in seinem Besitz haben könnte oder sogar dürfte. Denn wie das Branchenmedium Variety berichtet, verhandelt Amazon seit Wochen über eine Übernahme von MGM und steht auch wohl kurz vor dem Abschluss.Das als Metro-Goldwyn-Mayer vor fast 100 Jahren (1924) gegründete Studio ist eines der ältesten und auch bekanntesten Hollywoods, legendär ist der Vorspann bzw. Logo mit einem brüllenden Löwen. MGM gilt laut Variety allerdings schon seit einer Weile als Übernahmekandidat, Tech-Riesen beäugen das Unternehmen schon seit längerem. Im Fall von Amazon sei aber eine neue Stufe erreicht worden, heißt es, entsprechend konkret seien die Gespräche auch.Beim Preis wird eine Summe von neun Milliarden Dollar genannt, dieser könnte sich aber noch ändern. Denn laut unterschiedlichen Quellen fallen Zahlen zwischen sieben und zehn Milliarden Dollar, es gibt aber auch Stimmen, die MGM mit nur fünf Milliarden Dollar bewerten.Mit einer Übernahme von MGM bekäme Amazon ein gewaltiges Archiv an Filmen mit Reihen wie James Bond, Der Hobbit und Rocky/Creed sowie Streifen wie Das Schweigen der Lämmer, Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Ein Fisch namens Wanda uvm. Dazu kommen noch etwa 17.000 Folgen von TV-Serien, darunter Stargate SG-1 samt Ableger, Vikings, Fargo, The Handmaid's Tale etc.