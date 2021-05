Nutzer melden erhebliche Probleme nach dem Surface Duo-Update

Seit einigen Tagen ist die Verteilung des April-Updates für das Surface Duo im Gange . Nun melden sich immer mehr Nutzer, die von Problemen nach dem Update berichten - und von vermehrten Abstürzen, was das Arbeiten mit dem Smartphone behindert.

Keine Lösung in Sicht

Mit dem neuesten Surface-Duo-Update auf Version 2021.314.93 scheinen Probleme aufzutauchen. Das geht aus einem Bericht von Windows Central hervor (via Dr. Windows ). Besitzer eines neuen Surface Duos berichten dabei, dass sie seit dem jüngsten Update vom 20. April erhebliche Probleme mit ihrem Gerät bemerkten. Die Liste der Fehler ist dabei sehr lang. Es geht los mit dem zufällige Ausschalten eines Bildschirms, wobei der andere weiter läuft, geht über Abstürze der Kamera-App bis hin zu Aussetzern bei der Touch-Funktion.Ein Nutzer schreibt, dass seit der Aktualisierung sein Duo nicht mehr zuverlässig erkennt, ob man es im Buch-Modus mit zwei aktiven Bildschirmen oder zusammengeklappt mit einem aktiven Bildschirm betreibt - dementsprechend bleibt mal ein Display an, wenn es das eigentlich nicht soll, oder es geht aus, wenn es das nicht soll.Vieles deutet daraufhin, dass diese Probleme durch das jüngste Update auf Version 2021.314.93 verursacht werden. Microsoft hat allerdings bisher keine entsprechenden Details veröffentlicht. Wieder einmal zeigt sich nun, dass Microsoft Probleme mit Aktualisierungen verursacht und die Geräte nach dem Update in einem "schlechteren Zustand" als zuvor sind, schreibt Windows Central. Viele Nutzer tauschen sich aktuell über die Bugs bei Reddit aus. Von einer Lösung ist allerdings bisher noch nichts zu lesen.