Nochmal deutlich teurer: Microsoft HoloLens 2 Industrial Edition startet

HoloLens bleibt für Microsoft eine kleine Erfolgsgeschichte im Business-Bereich. Jetzt erweitert das Unternehmen sein Sortiment mit seinem bisher teuersten Modell, das in streng regulierten Umgebungen zum Einsatz kommen kann: die HoloLens 2 Industrial Edition

Die HoloLens 2 schafft es jetzt sogar in den Reinraum

Microsoft baut aus

Ab sofort im Microsoft Store erhältlich

Microsoft

Training, Support, Optimierung und mehr: Augmented Reality per HoloLens kann in Ferti­gungsprozessen vielfältig eingesetzt werden, bisher war das Gerät aber nicht für Arbeiten in bestimmten Umgebungen geeignet, die besonderen Schutzbedingungen unterliegen. Genau für diese Szenarien hat Microsoft jetzt die Industrial Edition der HoloLens 2 vorgestellt. Dieses erfüllt höchste Industriestandards, fällt dafür aber auch noch einmal deutlich teurer aus als bisher verfügbare Modelle: Während die HoloLens 2 für 3849 Euro angeboten wird, stehen bei der neuen Edition, ab sofort im Microsoft Store bestellbar, 5049 Euro auf dem Preisschild.Dafür bekommen Käufer ein Gerät, dass eine Einstufung nach ISO 14644-1 Klasse 5 erhält. Damit kann die angepasste HoloLens 2 sogar in Reinräumen zum Einsatz kommen, auch die Tauglichkeit für gefährliche Umgebungen lässt sich Microsoft umfassend bescheinigen. Zu guter Letzt schnürt das Unternehmen auch noch eine 2-Jahresgarantien mit Rapid Replacement-Service an die AR-Brille. Das war es mit den Unterschieden: technisch bleibt auch die Industrial-Edition unverändert.Es ist sehr interessant zu verfolgen, wie Microsoft mit spezifischen Anpassungen HoloLens für immer mehr kommerzielle Umgebungen fit macht. Zuletzt hatte man sich unter anderem mit dem Unternehmen Trimble zusammengetan , um eine HoloLens mit integriertem Helm und anderen Modifikationen speziell für den Baustelleneinsatz anzupassen. Mit dem Industrial-Modell kann man hier auf jeden Fall auf einen Schlag ein großes neues Einsatzfeld erschließen.