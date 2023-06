Dyson V8 & V11 Absolute: Media Markt senkt Preise für Akkusauger

Media Markt verkauft die beiden Akku-Staubsauger Dyson V8 und Dyson V11 in den Absolute-Varianten jetzt zum Bestpreis. Los geht es bereits ab 319 Euro. Die beliebten Akkusauger überzeugen mit hoher Saugleistung, langen Akkulaufzeiten und einem großen Zubehör-Paket.

Media Markt Angebote: Details zum Dyson V11 Absolute und Dyson V8 Absolute

Wer auf der Suche nach einem kabellosen Staubsauger von Dyson ist, kann bei Media Markt aktuell den einen oder anderen Euro sparen. Die besonders günstigen Modelle Dyson V11 Absolute Dyson V8 Absolute (aktuell nur Saturn) überzeugen Schnäppchenjäger.Der Dyson V11 Absolute gehört zu den beliebtesten Geräten im Bereich der kabellosen Staubsauger. Dieses Modell zeichnet sich durch einen leistungsstarken digitalen Motor, den Dyson Digital V11, aus, der eine um bis zu 20 Prozent höhere Saugleistung im Vergleich zum Vorgängermodell V10 bietet. Der V11 Absolute verfügt zudem über eine intelligente Sensortechnologie, die die Saugkraft automatisch an verschiedene Bodenbeläge anpasst, um die Reinigung zu optimieren und die Akkulaufzeit zu verlängern.Das hochauflösende LCD-Display zeigt aktuelle Leistungsdaten, einschließlich der verbleibenden Laufzeit, an und informiert den Benutzer bei Bedarf über Blockaden und wie man sie behebt. Mit seinen vielseitigen Anbaugeräten und der Möglichkeit zur Wandmontage setzt der Dyson V11 Absolute neue Standards in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Reinigungsleistung.Der Dyson V8 Absolute ist ein weiteres hochleistungsfähiges Modell in der Reihe der kabellosen Staubsauger von Dyson. Mit seinem leichten Design und der hohen Saugleistung bietet er eine beeindruckende Reinigungsleistung. Sein Digitalmotor V8 erzeugt eine starke Saugkraft, die auch feinste Staubpartikel erfasst.Mit seiner Laufzeit von bis zu 40 Minuten eignet sich der V8 Absolute hervorragend für längere Reinigungsarbeiten. Der Staubsauger verfügt zudem über einen effizienten Nachmotorfilter, der allergene und Bakterien einfängt und reinere Luft ausbläst, was besonders für Allergiker von Vorteil ist. Trotz seiner hohen Leistung ist der Dyson V8 Absolute leiser als viele seiner Vorgänger, was das Reinigungserlebnis noch angenehmer gestaltet.