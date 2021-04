Samsung will Tablet mit dreiteiligem Falt-Display erst 2022 einführen

Der südkoreanische Elekronikgigant Samsung will offenbar ein neues Tablet einführen, bei dem man erstmals auf ein faltbares Display setzt. Allerdings könnte es bis zum Launch doch noch etwas länger dauern als bisher bekannt.

Samsung braucht für sein Falt-Tablet länger als gedacht

Wie GizmoChina erfahren haben will, soll Samsung Anfang 2022 den Launch des sogenannten Samsung Galaxy Fold Tab planen. Dabei handelt es sich angeblich um eine Art Tablet, dessen Bildschirm an gleich zwei Stellen gefaltet werden kann.Nachdem der Launch ursprünglich für dieses Jahr erwartet wurde, sei jetzt von einer Einführung im ersten Quartal 2022 die Rede, heißt es unter Berufung auf informierte Quellen aus dem Umfeld von Samsung. Unter Umständen werde es aber schon zur Präsentation der nächsten Smartphones mit faltbarem Display im August einen ersten Vorgeschmack auf das Tablet geben, so der Bericht weiter.Welche technischen Details das Samsung Galaxy Fold Tab aufweisen soll, lässt der Bericht noch offen. Es ist aber von einem verstärkten, biegsamen Glas als Abdeckung für den aus Kunststoff gefertigten faltbaren OLED-Bildschirm die Rede. Diese neue Generation von Samsungs Ultra-Thin Glass (UTG) soll zuerst bei einem der neuen Falt-Smartphones verwendet werden und später bei dem Tablet Einzug halten. Angeblich bietet das Material eine größere Widerstandsfähigkeit.Eine weitere Neuerung besteht angeblich in einem "Hybrid"-S-Pen. Dabei handelt es sich wohl um einen überarbeiteten Stylus für das neue Samsung-Tablet , wobei offen ist, welche Vorteile dieser gegenüber den Eingabestiften der aktuellen Generation bieten soll.Noch sind die Angaben zu Samsungs Plänen für ein Tablet mit an mehreren Stellen faltbarem Display alles andere als final. Derzeit befinde sich das Gerät noch in der Entwicklungsphase, so dass sich die Spezifikationen und das Design jederzeit ändern könnten, heißt es. Erst in einigen Monaten werde das Design feststehen.