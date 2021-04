Das Ende von Harmony: Logitech stampft die Fernbedienungen ein

Logitech zieht die Reißleine und wird die Produktion von Universal­fern­be­die­nungen der Harmony-Baureihe mit sofortiger Wirkung einstellen. Die Geräte werden abverkauft, jedoch weiterhin mit Software-Updates un­ter­stützt. Der Kundensupport und die Garantie bleiben erhalten.

Harmony nur ein kleines Licht im Logitech-Portfolio

Logitech

Als einer der wenigen namhaften Hersteller konnte sich Logitech am nischigen Markt der Universalfernbedienungen mit der Harmony-Reihe einen Namen machen. Auch nach beinahe 17 Jahren blieb der Erfolg jedoch aus. Wie das Schweizer Unternehmen in seinem eng­lisch­spra­chi­gen Blog bekannt gibt, werden die aktuell verfügbaren Produkte weiterhin an­ge­bo­ten, zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht weiter produziert. Ein komplettes Aus soll dieser Schritt für die Harmony-Fernbedienungen jedoch nicht darstellen."Wir erwarten durch diese Ankündigung keine Auswirkungen auf unsere Kunden. Wir planen, unsere Harmony-Community und neue Har­mo­ny-Kunden zu unterstützen, was den Zugriff auf unsere Software und Apps zum Ein­rich­ten und Verwalten Ihrer Fernbedienungen beinhaltet. Außerdem planen wir, die Plattform weiterhin zu aktualisieren und Geräte zu unserer Harmony-Datenbank hinzuzufügen. Der Kunden- und Garantiesupport wird weiterhin angeboten."Bereits vor zwei Jahren gab Logitech-CEO Bracken Darrell gegenüber den Kollegen von The Verge zu verstehen, dass die Geschäfte mit Harmony-Fernbedienungen ins Straucheln geraten sind. Sie würden nur in etwa sechs Prozent von dem Markt umfassen, den Logitech mit seinen Tastaturen bedient. Aktuell werden die universellen Remotes weiterhin be­wor­ben, unter anderem mit den Flaggschiffen Harmony Elite und Harmony 950. Zuletzt stand neben der klassischen Bedienung von TV-Modellen, Set-Top-Boxen und Co. auch das Automatisieren von Smart-Home-Befehlen via Amazon Alexa und Google Assistant im Mittelpunkt.