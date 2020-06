Logitech: Zubehör-Verpackungen informieren über CO2-Fußabdruck

Logitech will sich in Zukunft weiter auf ein nachhaltiges Handeln kon­zen­trie­ren und den CO2-Fußabdruck seiner Produkte auf den Verpackungen für Kunden sichtbar machen. Passende Logos sollen noch in diesem Jahr zuerst auf den Kartons der Gaming-Peripherie abgebildet werden.

Im Zuge einer Transparenz-Offensive will der schweizer Zubehör-Hersteller Logitech ab so­fort damit beginnen, Kunden aktiv über die CO2-Bilanz sämtlicher Produkte zu informieren. Eine Auszeichnung der Kohlendioxid-Emissionen in Form eines neuen Logos auf den Ori­gi­nal­ver­pa­ckun­gen soll Verbrauchern helfen, umweltbewusste Kaufentscheidungen zu treffen, so der Gedanke des Unternehmens. Durch eine Lebenszyklusanalyse (LCA) soll der CO2-Ver­brauch für die gesamte Lebensdauer eines Produkts von den Rohstoffen, über die Her­stel­lung und den Vertrieb bis hin zur Nutzung und des Recyclings widergespiegelt werden.Logitechs Engagement in Hinsicht auf eine Senkung des Kohlenstoffdioxidausstoßes wurde bereits im letzten Jahr sichtbar, als das Unternehmen bekannt gab, den CO2-Fußabdruck seiner Gaming-Produkte neutralisiert zu haben. Es ist somit ein logischer Schritt, dass das neue CO2-Logo zu Beginn auf den Peripherie-Kartons der Marke "Logitech G" abgebildet wird. Zudem verfolgt Logitech das Ziel, bis zum Jahr 2030 alle Bereiche des Konzerns aus­schließ­lich mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben.Weiterhin informiert das Unternehmen seine Kun­den auf einer Webseite zum Thema Nach­hal­tig­keit sowie über erreichte und zukünftige Ziele. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die In­for­ma­tio­nen zur CO2-Transparenz tatsächlich auf Interesse stoßen. Otto Normalverbraucher könnte zudem Probleme damit haben, den Wert von zum Beispiel 8,20 kg CO2e der Logitech Pro Wireless-Gaming-Maus und die Carbon-Neutral-Zertifizierung richtig einzuordnen und in ein Verhältnis zu stellen. Vor ähnlichen Pro­ble­men steht zum Beispiel auch die Kenn­zeich­nung von Lebensmitteln im Ampelformat.