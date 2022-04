Logitech Lift: Vertikal-Maus bietet mehr Ergonomie für kleinere Hände

Der Peripherigerätespezialist Logitech bringt in Kürze mit der Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse eine neue, wie der Name schon sagt, ergonomische Maus mit vertikaler Ausrichtung auf den Markt. Sie soll kleiner Ausfallen als die MX Vertical und so für kleine oder mittelgroße Hände besser geeignet sein.

Laufzeit bis zu zwei Jahre

Logitech

Vorab veröffentlichten Händlerangaben zufolge soll die neue Logitech Lift Maus vom Nutzer mit einer natürlicheren Handhaltung bedient werden, weshalb der Hersteller die Bedienelemente um 57 Grad gedreht ausrichtet. Dies soll die Muskulatur der Hand und des Unterarms entlasten und so Schmerzen bei langer Nutzung vorbeugen.Die Hand wird zudem leicht von der Tischoberfläche gehoben. Die Daumenauflage im inneren Bereich der Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse ist geschwungen gestaltet und mit einer gummierten Oberfläche versehen. Anders als bei der MX Vertical will Logitech die neue Lift-Maus übrigens auch in einer Version für Linkshänder anbieten.Die Verbindung zum PC erfolgt entweder über den Logitech Bolt USB-Receiver oder per Bluetooth Low Energy, so dass die Maus auch in Verbindung mit mobilen Geräten verwendet werden kann. Sie verfügt über ein sogenanntes SmartWheel, das praktisch lautlos dreht. Auch die Tasten klicken bei der Lift sehr leise, verspricht jedenfalls der Hersteller.Der Sensor der Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse arbeitet optisch und bietet eine Auflösung von bis zu 4000 DPI. Der Hersteller verspricht, dass die Maus mit einer einzelnen AA-Batterie eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren erreichen kann, man verzichtet also auf einen fest verbauten Akku. Dementsprechend gibt es an der neuen ergonomischen Maus keinen USB-Anschluss.Logitech wirbt außerdem damit, dass die neue Lift Maus in großen Teilen aus Recycling-Kunststoff gefertigt wird. Bei der schwarzen Variante liegt der Anteil bei 70 Prozent, bei den pinken und weißen Versionen erreicht der Anteil 54 Prozent. Die Angabe bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Bauteile der Maus und ihres Gehäuses, nicht aber auf die Platinen und Flachbandkabel im Inneren, den Receiver und die Verpackung.Die Logitech Lift Vertical Ergonomic Maus kommt wohl am 19. April in den Handel und soll dann für 79,99 Euro erhältlich sein.