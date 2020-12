Microsoft versorgt ältere Surface-Geräte mit wichtigen Updates

Microsoft verteilt neue Firmware für das Surface Laptop der ersten und zweiten Generation sowie für das Surface Pro 6 und 7. Die Updates ver­bessern die allgemeine Stabilität, die Sicherheit sowie Kompatibilität und beheben einige Probleme.

Wenige Details bekannt

Firmware- und Treiberupdates

Realtek Semiconductor Corp. - Software-Komponente - Version 11.0.6000.92: Verbessert die Anwendungsstabilität während der Audiowiedergabe

Realtek Semiconductor Corp. - Medien - Version 6.0.8936.1:

Verbessert die Audioleistung und Akkulaufzeit

Realtek Semiconductor Corp. - Erweiterung - Version 6.1.0.6: Verbessert die Integration zwischen Systemdiensten

Surface-System: Version 6.105.139.0: Verbessert die Integration zwischen Systemdiensten

Zusatz für Surface Laptop 2:

Surface-System - Version 9.49.139.0: Adressiert System-Bugcheck.

Microsoft

Zudem wird die Akkulaufzeit verbessert. Die neuen Softwareaktualisierungen stehen ab sofort für Besitzer einer dieser älteren Geräte zur Verfügung: Surface Laptop 1, Surface Laptop 2, Surface Pro 6, Surface Pro 7. Die zur Verfügung stehenden Updates werden für alle Geräte gleichermaßen verteilt, nur für den Surface Laptop 2 steht ein separates System-Update bereit.Die neue Firmware bringt eine Reihe von Fehlerbehebungen, unter anderem für Probleme mit der Kompatibilität. Dazu kommen allgemeine Stabilitäts­verbesserungen sowie sicherheitsrelevante Änderungen. Neue Treiber gibt es zudem für Realtek-Komponeten. Enthalten sind dabei Verbesserungen für die Audio-Leistung und die Batterielaufzeit.Die neuen Updates werden allen Besitzern der Geräte empfohlen. Einzelheiten zu den Änderungen werden in den Support-Dokumenten allerdings wie so häufig nur ober­flächlich genannt, es stehen aber Kurz-Informationen mit den wichtigsten Schlagwörtern zu den neuen Treiber-Updates zur Verfügung. Informationen dazu findet man in den Support-Dokumenten für die Surface-Update-Historie . Es gibt derzeit keine bekannten Probleme mit den Aktualisierungen.Die Updates für den Surface Laptop 2 sind größtenteils identisch, einschließlich der gleichen Verbesserungen der Audioleistung. Zusätzlich gibt es Korrektur für den Serial-Hub-Treiber, die Probleme mit dem System behebt, die durch die Fehlerprüfung (Bugcheck) ausgelöst wurden: