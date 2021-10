Xbox-Kühlschrank direkt ausverkauft: Scalper wollen dreifachen Preis

Der neue Mini-Kühlschrank im Design der Xbox Series X , den Microsoft jüngst in den Handel starten ließ, erfreut sich größtem Interesse. Weil das Gerät praktisch innerhalb von Minuten ausverkauft war, bieten profitgeile "Scalper" die Xbox Mini Fridge zu einem Vielfachen des Preises an.

Eigentlich ist die Xbox Mini Fridge ein zum Produkt gewordenes Internet-Meme, gab es nach dem Launch der Xbox Series X doch zahlreiche Fans, die sich darüber lustig machten, dass die neue Spielkonsole aus Redmond im Grunde aussehe, wie ein geschrumpfter Kühlschrank. Gerade im Vergleich zu den in den USA in zahllosen Küchen präsenten Großgeräten sieht die Microsoft-Konsole tatsächlich einem Kühlschrank nicht unähnlich.Das Interesse an einem kleinen Kühlschrank im Look der Xbox Series X war damit geweckt, so dass sich Microsoft zuletzt mit dem Anbieter Ukonic zusammentat, um die Xbox Mini Fridge auf den Markt zu bringen. Für 99 Dollar bzw. 99 Euro boten nun einige wenige Händler weltweit den Mini-Kühlschrank zur Vorbestellung an. In Deutschland war es GameStop, wo man kurz nach 16 Uhr am 19. Oktober die Vorbestellungen startete - und wenig später unter der Zahl der Anfragen kapitulierte.Mittlerweile ist der kleine Xbox-Kühlschrank überall ausverkauft, wohl auch weil zunächst nur vergleichsweise geringe Stückzahlen verfügbar waren. Das Resultat ist international das Gleiche: in den USA, Deutschland und Großbritannien versuchen wie bei vielen anderen höchst gefragten Produkte dubiose Weiterverkäufer von der Nachfrage zu profitieren. Bei eBay und eBay Kleinanzeigen häuften sich schon kurze Zeit nach dem Verkaufsstart die deutlich überteuerten Angebote, in deren Rahmen eine "bestätigte Vorbestellung" zu doppelten oder gar dreifachen Preisen erhältlich ist.Mancher Anbieter verspricht, den Xbox-Kühlschrank direkt nach Erhalt an den Käufer weiterzuschicken, andere hoffen wohl einfach auf leichtgläubige Abnehmer, die einfach den überhöhten Preis zahlen, ohne jemals darauf zählen zu können, überhaupt Ware zu erhalten. Bei eBay Deutschland findet sich zum Beispiel ein Angebot, in dem die Xbox Mini Fridge für "nur" 349 Euro zu haben ist. Zur Erinnerung: die offizielle Preisempfehlung lag bei 99 Euro.Microsoft hat bereits andeutet, dass man sich der großen Nachfrage durchaus bewusst ist. Community-Managerin Maxi Graeff ließ bereits verlauten , dass der Konzern im kommenden Jahr größere Mengen des optional auch per 12V-Stromversorgung zu betreibenden Konsolen-Kühlschranks in den internationalen Handel bringen will.